Работники котельной в Пашино жалуются на многомесячные задержки зарплаты
Без зарплаты уже несколько месяцев. Рабочие котельной в Пашино жалуются — семьи с маленькими детьми остались без средств к существованию.
Без зарплаты уже несколько месяцев. Рабочие котельной в Пашино жалуются — семьи с маленькими детьми остались без средств к существованию.
Андрей Першин, машинист: «Не платят за вредность, не оплачивают ночные. Праздничные дни. Ничего этого не оплачивается. Не выдают спецодежду, ни спецсредства, чтобы руки помыть, порошок. И мы уже очень устали».
Устали ждать зарплату. Устали терпеть шум. Устали находится в тяжелых условиях.
Люди готовы на решительные меры. Хотели перекрыть тепло в казармах, но передумали. Солдаты ни в чем не виноваты. Да, и работа уж очень нужна.
Елена Бочкарева, супруга работника котельной: «Ну и бросать ее. Как бросать? Где он найдет ее потом, так быстро. Зарплату бы платили вовремя».
У Елены и Андрея четверо маленьких детей. Каждого нужно одеть и накормить. Пока справляются, благодаря детским пособиям и домашнему хозяйству.
Владимир Кондратьев, оператор в котельной: «У нас сейчас жизнь тяжеловатая. У меня две свиньи, вот сейчас зарезали. Вторую уже доедаем. Мясо есть. Картошка есть. Сами садили. Капуста своя. Все остальное приходится покупать: крупы, лапшу… Не будешь же есть одно и тоже».
В Новосибирске в компании «Главное управление
Андрей Першин, машинист: «Мы обращались и в трудовые инспекции, и в следственные органы. Все как с гуся вода».
Представитель головного офиса, который находится в Москве, в телефонном разговоре пояснил: задолженность действительно есть. Сейчас над этим работаю. До конца недели пообещали все выплатить.