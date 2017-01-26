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07:08 (мск), источник: Вести - Новосибирск

Работники котельной в Пашино жалуются на многомесячные задержки зарплаты

Без зарплаты уже несколько месяцев. Рабочие котельной в Пашино жалуются — семьи с маленькими детьми остались без средств к существованию.

Источник: Вести - Новосибирск

Андрей Першин, машинист: «Не платят за вредность, не оплачивают ночные. Праздничные дни. Ничего этого не оплачивается. Не выдают спецодежду, ни спецсредства, чтобы руки помыть, порошок. И мы уже очень устали».

Устали ждать зарплату. Устали терпеть шум. Устали находится в тяжелых условиях.

Люди готовы на решительные меры. Хотели перекрыть тепло в казармах, но передумали. Солдаты ни в чем не виноваты. Да, и работа уж очень нужна.

Елена Бочкарева, супруга работника котельной: «Ну и бросать ее. Как бросать? Где он найдет ее потом, так быстро. Зарплату бы платили вовремя».

У Елены и Андрея четверо маленьких детей. Каждого нужно одеть и накормить. Пока справляются, благодаря детским пособиям и домашнему хозяйству.

Владимир Кондратьев, оператор в котельной: «У нас сейчас жизнь тяжеловатая. У меня две свиньи, вот сейчас зарезали. Вторую уже доедаем. Мясо есть. Картошка есть. Сами садили. Капуста своя. Все остальное приходится покупать: крупы, лапшу… Не будешь же есть одно и тоже».

В Новосибирске в компании «Главное управление жилищно-коммунального хозяйства о проблеме своих подчинённых не знают. Комментировать официально отказываются: «У нас нет ни одного заявления, зарегистрированного с жалобой о выплате заработной платы. Ни одного. Ни одного посменного заявления нам не поступало».

Андрей Першин, машинист: «Мы обращались и в трудовые инспекции, и в следственные органы. Все как с гуся вода».

Представитель головного офиса, который находится в Москве, в телефонном разговоре пояснил: задолженность действительно есть. Сейчас над этим работаю. До конца недели пообещали все выплатить.

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