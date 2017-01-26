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06:10 (мск), источник: PrimaMedia.ru

Травмоопасный каток образовался во Владивостоке у лестницы возле фуникулера

Ручей, струившийся здесь с лета, зимой замерз и превратил спуск и подъем на лестницу в настоящее испытание на координацию.

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Владивосток, 26 января, PrimaMedia.

Серьезное испытание сегодня ждет жителей Владивостока, которые не захотят пользоваться вагончиками фуникулера. Знаменитая «лестница здоровья» оканчивается очень «нездоровой» наледью, преодолеть которую непросто даже молодым людям, не говоря о пенсионерах, сообщает РИА PrimaMedia.

Напомним, фуникулерская лестница «плачет» уже более полугода. Летом, когда жители города впервые заметили лужи около нижней площадки Фуникулера, в аварийно-диспетчерской службе КГУП «Приморский водоканал», пояснили, что анализ воды показал — это не порыв трубы, а грунтовые воды. На вопрос, почему же ранее грунтовые воды себя так не проявляли, сотрудник краевого предприятия предположил, что была нарушена система ливневой канализации, за которую отвечает город.

В пресс-службе мэрии Владивостока тогда отметили, что течь все-таки была из-за порыва трубы, ведущей к колонке. Его даже устраняли, но течь вскоре появлялась вновь. Сегодня неприятные, но вполне безопасные лужи превратились в очень травмоопасную наледь.

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