Травмоопасный каток образовался во Владивостоке у лестницы возле фуникулера
Ручей, струившийся здесь с лета, зимой замерз и превратил спуск и подъем на лестницу в настоящее испытание на координацию.
Ручей, струившийся здесь с лета, зимой замерз и превратил спуск и подъем на лестницу в настоящее испытание на координацию.
Владивосток, 26 января, PrimaMedia.
Серьезное испытание сегодня ждет жителей Владивостока, которые не захотят пользоваться вагончиками фуникулера. Знаменитая «лестница здоровья» оканчивается очень «нездоровой» наледью, преодолеть которую непросто даже молодым людям, не говоря о пенсионерах, сообщает РИА PrimaMedia.
Напомним, фуникулерская лестница «плачет» уже более полугода. Летом, когда жители города впервые заметили лужи около нижней площадки Фуникулера, в
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