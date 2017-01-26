Травмоопасный каток образовался во Владивостоке у лестницы возле фуникулера

Владивосток, 26 января, PrimaMedia.

Серьезное испытание сегодня ждет жителей Владивостока, которые не захотят пользоваться вагончиками фуникулера. Знаменитая «лестница здоровья» оканчивается очень «нездоровой» наледью, преодолеть которую непросто даже молодым людям, не говоря о пенсионерах, сообщает РИА PrimaMedia.

Напомним, фуникулерская лестница «плачет» уже более полугода. Летом, когда жители города впервые заметили лужи около нижней площадки Фуникулера, в аварийно-диспетчерской службе КГУП «Приморский водоканал», пояснили, что анализ воды показал — это не порыв трубы, а грунтовые воды. На вопрос, почему же ранее грунтовые воды себя так не проявляли, сотрудник краевого предприятия предположил, что была нарушена система ливневой канализации, за которую отвечает город.