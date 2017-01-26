Погоду на март предскажут на Дне ежа в контактном зоопарке Иркутска

Мероприятие начнётся в 12:00. Как сообщил «Байкал Инфо» директор фонда «Иркутский ботанический сад» Иван Сизых, посетителей ждут веселые и познавательные конкурсы, викторины, загадки, мастер-классы по уходу за ежами, квест «Приключение ёжика в зоопарке» и общение с виновниками торжества. Организаторы праздника предложат гостям по поведению ежа предсказать погоду на март 2017 года.

Справка. День ежа стали отмечать в Древнем Риме 2 февраля. По поведению животного определяли погоду на предстоящую весну. В этот день ежа будили от зимней спячки, в которую он впадает в естественных условиях. Если ёж выходил из норки, считалось, что весна придёт скоро, если не выходил, считалось, что зима затянется.

На Руси верили, что ёж легко расправится с нечистой силой при помощи своих колючек. Для этого его и прикармливали, считая, что нечистая сила не подступится к дому.