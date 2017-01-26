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07:07 (мск), источник: АиФ Красноярск

В Красноярске из-за снегопада ухудшилась видимость на дорогах

Осадки могут спровоцировать пробки на дорогах.

Сегодня утром из-за обильного снегопада в Красноярске испортилась видимость. Осадки могут спровоцировать пробки на дорогах особенно в вечернее время.

Автомобилистам в такую погоду лучше всего не спешить и снизить скорость. Большая часть аварий на заснеженных дорогах связана именно с водительской спешкой. Специалисты советуют во время сильных осадков двигаться с включенным ближним светом фар, выбирать безопасную скорость и дистанцию, с особой осторожностью двигаться по мостам, эстакадам и вблизи пешеходных переходов, отказаться от резких торможений и маневров на скользкой дороге. Особую осторожность следует проявить и пешеходам, так как из-за метели их практически не видно. Кстати, в течение дня сегодня возможны осадки в виде снега.

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