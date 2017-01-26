Составить родословную новосибирцам помогут в областном архиве

Архивисты — люди редкой профессии. В Новосибирске с населением более полутора миллиона человек их всего-навсего около двух сотен, а штат Государственного архива Новосибирской области — 102 сотрудника.

Чей будешь?

Новосибирец Алексей Макушин захотел узнать, откуда начинаются корни, истоки его семьи, и решил составить генеалогическое древо рода Макушиных. Сначала дело шло хорошо, но когда копнул глубже — возникло немало вопросов, на которые не смогли дать ответы не только родители, но и дедушки и бабушки. И тогда он обратился за помощью в Новосибирский областной госархив. Его сотрудникам пришлось немало потрудиться, чтобы докопаться до истины. Этот процесс занял около полугода! Теперь Алексей с удовлетворением говорит, что его душа спокойна, ведь отныне его дети будут знать и гордиться своей родословной.

— Сейчас новосибирцы все чаще проявляют интерес к своей родословной, — говорит директор государственного архива Новосибирской области Владимир Широков. — К сожалению, ни наши родители, ни мы не всегда считаем нужным передать своим детям по наследству хотя бы малые крупицы той информации о своей родословной, которая сегодня еще держится в нашей памяти, в памяти наших родителей, дедушек и бабушек. А надо бы это делать, чтобы о нас никто не мог сказать, что мы — Иваны, не помнящие родства.

Цена вопроса.

Желающих узнать свою родословную жителей Новосибирска очень много. Уже сейчас очередь расписывается на следующий год. При этом услуга платная. Простенькая родословная от профессиональных архивистов стоит от 8 800 рублей, а составить могучее генеалогическое древо — 13 тысяч. Но можно это сделать совершенно бесплатно. Единственное, что с вас возьмут за услуги копирования необходимых документов. Правда, чтобы составить семейную родословную в читальном зале, у непрофессионала уйдет немало времени, но здесь работают специалисты, которые всегда готовы прийти на помощь.

«Цифра» нашей жизни.

Цифровые технологии все активнее внедряются в нашу жизнь. Не обошли они стороной и архивы. Ведь какими бы идеальными не были условия хранения ценных бумажных носителей, время неизбежно накладывает на них свой негативный отпечаток.

Сегодня в государственном архиве Новосибирской области числится более 3,5 тысяч фондов, в которых насчитывается более 2,3 миллиона единиц хранения, а также 18 уникальных документов. Сохранить это бесценное богатство для будущих поколений — главная задача новосибирских архивистов. Один из самых надежных способов — оцифровка документов. Эта работа идет ускоренными темпами: в 2016 году, например, было оцифровано 1 250 339 файлов. Это почти в полтора раза больше показателя предыдущего года.

Архивные копии оцифрованных документов пока хранятся на оптических дисках. Кому-то может показаться, что такие диски — это прошлый век. Архивисты говорят, что со временем они будут переведены на другие, более надежные и мощные носители. Объем оцифрованного массива, куда входят файлы сканированных бумажных документов, электронных баз данных, а так же фото- и видеодокументы, на сегодняшний день уже превышает 17 терабайт.

— Мы вошли в эру информационных технологий, поэтому наши усилия направлены на то, чтобы граждане смогли получить доступ к интересующим документам из любой точки мира посредством личного кабинета в программном комплексе «Электронный архив Новосибирской области», базы данных которого располагаются на площадке в Центре обработки данных Новосибирской области (ЦОД НСО), — пояснил начальник управления государственной архивной службы Новосибирской области Константин Захаров.

Обработка документов проводится на российских планетарных сканерах, они предназначены для бесконтактной оцифровки любых оригиналов: от каталожной карточки до чертежа формата А1; от одного листа — до фолианта толщиной 12−15 сантиметров. Старинные документы очень ветхие. Так что эти сканеры позволяют решать различные задачи, в том числе — качественно и деликатно оцифровать любой оригинал.

Секреты старины глубокой.

Святая святых архива — это его архивохранилища. Общая площадь нескольких зданий превышает два с половиной футбольных поля. А протяженность всех стеллажных полок составляет более 44 тысяч погонных метров. Только войдя сюда, любой человек в полной мере может представить, как те самые многочисленные цифры, которые приводят в своих пояснениях работники архива, встают перед глазами в виде конкретных документов. Без этих цифр сложно ощутить полноту картины.

В архиве хранится много ценных документов новейшей истории Сибири. Это документы Всесибирских, областных, губернских органов власти, статистики, а также судебных органов. Ново-Николаевск в разное время являлся политическим и административным центром Сибири, Сибирского края и Западно-Сибирского края, занимавших значительную территорию вплоть до Дальнего Востока, поэтому такого уникального собрания документов нет больше ни в одном архиве за Уралом.

Архивисты Новосибирска гордятся тем, что в их фондах есть немало документов, возраст которых почти 300 лет. Многие из этих бумаг — настоящий клад для историков, краеведов и любителей окунуться «в старину глубокую». Конечно, почти все эти документы попали сюда уже в неидеальном виде, поэтому требуют реставрации. Эта кропотливая работа изо дня в день проводится в специальной лаборатории, где всего три реставратора, перебирая листок за листком, восстанавливают их. Эта работа требует особой усидчивости и аккуратности, ведь при контакте с ветхими страницами ненароком можно повредить не только саму бумагу, но и то, что на ней написано.