Ученые: беспокойство увеличивает риск возникновения рака

Ученые исследовали состояние здоровья более 160 тысяч человек в Англии и Уэльсе, которые изначально были абсолютно здоровы. К концу исследования ученые пришли к выводу, что у тех, кто был склонен к тревожному и подавленному состоянию, на треть увеличивался риск умереть от различных раковых заболеваний. В частности, от рака кишечника, простаты, пищевода и поджелудочной железы.

Результаты исследования опубликованы в British Medical Journal, при этом ученые подчеркивают, что необходимы дополнительные исследования для установления более точной причинно-следственной связи.

По данным Всемирной организации здравоохранения, онкологические заболевания являются одной из основных причин заболеваемости и смертности во всем мире.

Более 60% новых случаев заболевания раком зарегистрированы в странах Африки, Азии и Центральной и Южной Америки.