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07:15 (мск), источник: Newslab.ru

Жалобы на ледовый городок на Татышеве проверяют в следственном комитете

Следственные органы начали проверку сообщений СМИ о нарушениях, допущенных при строительстве ледового городка на острове Татышев.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, следователи дадут уголовно-правовую оценку информации о том, что при строительстве ледового городка на острове Татышев якобы были допущены хищения денежных средств, а также о том, что горки установлены неправильно, из-за чего отдыхающие получают травмы.

Напомним, в парк ледовых развлечений входят самый большой в городе каток «Татышев Ice», более 20 ледовых скульптур, снежные композиции, одна ледовая горка и комплекс деревянных горок, которые были изготовлены в 2015 году за счет внебюджетных средств.

Некоторые красноярские общественники уже жаловались на то, что ледовый городок на Татышеве небезопасен для горожан. В январе этого года члены общественного совета при Красспорте посетили парк для проверки. Сообщалось, что залить достаточный слой льда на горках в январские каникулы помешала внезапная оттепель.

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