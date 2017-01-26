Жалобы на ледовый городок на Татышеве проверяют в следственном комитете
Следственные органы начали проверку сообщений СМИ о нарушениях, допущенных при строительстве ледового городка на острове Татышев.
Следственные органы начали проверку сообщений СМИ о нарушениях, допущенных при строительстве ледового городка на острове Татышев.
Как сообщили в
Напомним, в парк ледовых развлечений входят самый большой в городе каток «Татышев Ice», более 20 ледовых скульптур, снежные композиции, одна ледовая горка и комплекс деревянных горок, которые были изготовлены в 2015 году за счет внебюджетных средств.
Некоторые красноярские общественники уже жаловались на то, что ледовый городок на Татышеве небезопасен для горожан. В январе этого года члены общественного совета при Красспорте посетили парк для проверки. Сообщалось, что залить достаточный слой льда на горках в январские каникулы помешала внезапная оттепель.