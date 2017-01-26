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07:20 (мск), источник: Губерния онлайн

Скульптуры из снега изготовят архитекторы Хабаровского края

Открытие конкурса снежных скульптур состоялось на набережной Хабаровска, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на пресс-службу правительства края.

В мероприятии принимают участие архитекторы и художники региона. Свои работы представят десять команд по два человека в каждой. Стоит отметить, что претенденты уже прошли конкурсный отбор, продемонстрировав эскиз будущей скульптуры. Жюри оценит работы по ряду параметров. Среди них — техника исполнения, рациональность использования материала, раскрытие темы конкурса.

Имена победителей станут известны 29 января. Их наградят в 17:30 на набережной города.

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