Скульптуры из снега изготовят архитекторы Хабаровского края

В мероприятии принимают участие архитекторы и художники региона. Свои работы представят десять команд по два человека в каждой. Стоит отметить, что претенденты уже прошли конкурсный отбор, продемонстрировав эскиз будущей скульптуры. Жюри оценит работы по ряду параметров. Среди них — техника исполнения, рациональность использования материала, раскрытие темы конкурса.

Имена победителей станут известны 29 января. Их наградят в 17:30 на набережной города.