Скульптуры из снега изготовят архитекторы Хабаровского края
Открытие конкурса снежных скульптур состоялось на набережной Хабаровска, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на
Открытие конкурса снежных скульптур состоялось на набережной Хабаровска, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на
В мероприятии принимают участие архитекторы и художники региона. Свои работы представят десять команд по два человека в каждой. Стоит отметить, что претенденты уже прошли конкурсный отбор, продемонстрировав эскиз будущей скульптуры. Жюри оценит работы по ряду параметров. Среди них — техника исполнения, рациональность использования материала, раскрытие темы конкурса.
Имена победителей станут известны 29 января. Их наградят в 17:30 на набережной города.