В подземных переходах Красноярска полностью заменят мусорные урны
Также переходы полностью очистят от незаконной рекламы.
Также переходы полностью очистят от незаконной рекламы.
В подземных переходах Красноярска полностью заменят урны для мусора и уберут незаконную рекламу. Такие поручения были даны в ходе инспекции объектов под руководством
Сейчас рабочие занимаются подготовкой переходов к весенним паводкам. Объекты очищаются от мусора и снега, лестницы и лифты поддерживаются в исправном состоянии, а сломанные конструкции меняются на новые. В рамках работ планируется проверить все действующие переходы — 16 подземных и 7 надземных.
В рамках инспекции Титенков потребовал заменить все урны для мусора. Также
В ближайшие дни подрядчики представят свои предложения по «освежению» переходов. Все поручения нужно выполнить за неделю.