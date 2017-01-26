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07:21 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

В подземных переходах Красноярска полностью заменят мусорные урны

Также переходы полностью очистят от незаконной рекламы.

Источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

В подземных переходах Красноярска полностью заменят урны для мусора и уберут незаконную рекламу. Такие поручения были даны в ходе инспекции объектов под руководством вице-мэра Игоря Титенкова.

Сейчас рабочие занимаются подготовкой переходов к весенним паводкам. Объекты очищаются от мусора и снега, лестницы и лифты поддерживаются в исправном состоянии, а сломанные конструкции меняются на новые. В рамках работ планируется проверить все действующие переходы — 16 подземных и 7 надземных.

В рамках инспекции Титенков потребовал заменить все урны для мусора. Также вице-мэр поручил убрать поврежденный забор в районе перехода на ул. Матросова. Кроме того, объекты будут очищены от рекламы и незаконных павильонов.

В ближайшие дни подрядчики представят свои предложения по «освежению» переходов. Все поручения нужно выполнить за неделю.

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