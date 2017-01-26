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07:24 (мск), источник: RIGMA.INFO

Хабаровчане задолжали за тепло 4 млрд рублей

Непосредственно жители города должны 3 миллиарда и еще миллиард — предприятия и организации.

Задолженности копились несколько лет. Непосредственно жители города должны 3 миллиарда руб и еще миллиард — предприятия и организации. На эти деньги можно было бы капитально отремонтировать 40 километров тепломагистралей со всеми сопутствующими коммуникациями.

Об этом рассказал директор «Хабаровской теплосетевой компании» Сергей Нехороших. По его словам, из-за перманентных неплатежей потребителей предприятие фактически работает себе в убыток. Но, главное, эта «финансовая дыра» ужасно тормозит объемы и темпы ремонтов, в которых нуждаются изношенные теплосети города — в этом году необходимо переложить 10 километров отслуживших свое коммуникаций. И это — все, что «Теплосети» могут себе позволить, хотя норматив ежегодного ремонта теплосетевого хозяйства для таких крупных городов, как Хабаровск, в два раза выше. Средств не хватает, а стоимость работ весьма высока.

Только на глобальную реконструкцию жизненно важной для города тепломагистрали ТМ-25 в общей сложности требуется 1,5 миллиарда рублей. Построенная почти полвека назад, она обеспечивает теплом практически весь центр города — от улицы Кубяка до Тихоокеанской, и уже не первый год работает на пределе своих возможностей. Как сообщил Сергей Нехороших, довольно большой ее участок — от улицы Кубяка до улицы Ленина — уже отремонтирован, но впереди — еще более масштабная задача: ремонт головного участка от ТЭЦ-2 до улицы Ленина (проект сейчас находится в разработке).

Полностью же реконструировать ТМ-25 энергетики планируют к 2020-му, а в текущем году капитальному ремонту подвергнутся несколько ее участков: по улице Тихоокеанской — на отрезке от Казачьей горы до «Маяка»; по улице Калинина; также серьезные работы пройдут на перекрестке улиц Запарина и Ленина. Предстоит замена устаревших труб на новые, большего диаметра, и ремонт распределительных камер.

Реконструкция ТМ-25 значительно повысит надежность хабаровских теплосетей и даст возможность подключения к ним большого количества новых потребителей, — отметил директор «Хабаровской теплосетевой компании». Помимо ТМ-25, этим летом энергетики будут заняты ремонтом 32-й тепломагистрали (в районе улицы Шелеста) и 21-й магистрали (по улице Истомина в районе перинатального центра). Под «раскопки» попадут значимые для центра города транспортные узлы.

— Да, мы будем вынуждены перекрывать улицы, наши работы будут причинять неудобства, но эти участки требуют немедленного ремонта. Без этого — не обойтись. В Хабаровске вводятся в строй новые крупные объекты с большим потреблением тепла, поэтому нужна срочная прокладка труб большего диаметра. Также вскоре в центре города реализуют еще два энергоемких проекта — планируется построить аквапарк и небоскреб, которые также нужно будет подключать к городским сетям. Такой нагрузки устаревшие трубы просто не выдержат — из-за плотности застройки трассы и так уже давно перегружены, — сказал Сергей Нехороших.

Но не только «ремонтом единым» живы хабаровские энергетики: в планах на будущее — строительство большой тепломагистрали ТМ-35, которая пройдет от ТЭЦ-3 до улицы Бондаря с ответвлением на Первую краевую больницу. «Общая стоимость проекта — около 3 миллиардов рублей. Он уже разработан и защищен на научном совете в Москве, но, к сожалению, вопрос финансирования пока не решен.

А трасса городу очень нужна: эта магистраль позволит использовать на полную мощность все энергетические возможности ТЭЦ-3 (сейчас у неё есть нереализуемые запасы тепла, накапливающиеся из-за того, что попросту нет трассы, по которой его можно пустить), даст возможность активно развернуть застройку на площадях от улицы Бондаря до Воронежской, в районе Ореховой сопки», — поделился планами Сергей Нехороших. Как заявил на недавней пресс-конференции вице-мэр Хабаровска Валерий Лебеда, текущая масштабная реконструкция ТМ-25 и перспективное строительство 35-й тепломагистрали («И это — будет», — подчеркнул тогда спикер) позволят начать массовую застройку современным жильем больших городских территорий, занятых сегодня ветхими домами. Их жители получат возможность переселиться в новые квартиры, и можно будет говорить о возведении новых социальных, торговых, промышленных и культурных объектов.

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