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07:15 (мск), источник: PROUFU.ru

Роспотребнадзор: в Башкирии пик заболеваемости гриппом пройден

В этом году эпидемия началась раньше прогнозируемых сроков и раньше закончилась. Роспотребнадзор сообщил, что сейчас заболеваемость идет на спад.

 — В республике продолжает регистрироваться эпидемический уровень заболеваемости гриппа и ОРВИ. Пик эпидемического подъема заболеваемости пройден на второй неделе года (с 9 по 15 января). На третьей неделе года (с 16 по 22 января) заболеваемость снизилась по республике на 8%, в Уфе — на 11% по сравнению с предыдущей неделей. Превышение эпидпорогов заболеваемости наблюдается только среди взрослых на 70,7%, — рассказали ProUfu.ru в Управвлении Роспотребнадзора по РБ.

Напомним, что в связи с высокой заболеваемостью гриппом в начале месяца. администрацией города был введен карантин — школьные каникулы пришлось продлить с 16 по 21 января. Во многом благодаря этой мере удалось добиться снижения роста заболеваемости. С 23 числа школьники пошли на учебу.

— При лабораторном обследовании от больных определяются вирусы гриппа H3N2 /Гонг Конг/ — 83% от числа положительных находок, а также вирусы негриппозной этиологии: РС-вирусы, парагрипп и аденовирусы, — добавили в ведомстве.

Чтобы не заболеть, нужно:

— сократить время пребывания в местах массовых скоплений людей и общественном транспорте, по возможности пользоваться маской;.

— избегать тесных контактов с людьми, которые имеют признаки заболевания, например, чихают или кашляют;.

— регулярно тщательно мыть руки с мылом и промывать полость носа, особенно после улицы и общественного транспорта;.

— регулярно проветривать помещение, в котором находитесь и проводить влажную уборку;.

— по рекомендации врача, можно использовать препараты и средства, повышающие иммунитет;.

— в случае появления заболевших гриппом в семье или рабочем коллективе — начинать приём противовирусных препаратов с профилактической целью.

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