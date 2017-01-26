В Казахстан приходит потепление

В целом во всех регионах республики ожидается повышение температуры.

«В предстоящие трое суток погоду в Казахстане будут определять циклоны, антициклон и связанные с ними атмосферные фронты. Температура воздуха в эти дни ожидается выше климатической нормы на 4−8 градусов», — сообщают метеорологи.