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07:34 (мск), источник: Tengrinews

В Казахстан приходит потепление

Синоптики рассказали, какой будет погода в Казахстане с 26 по 28 января, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Источник: Tengrinews

В целом во всех регионах республики ожидается повышение температуры.

«В предстоящие трое суток погоду в Казахстане будут определять циклоны, антициклон и связанные с ними атмосферные фронты. Температура воздуха в эти дни ожидается выше климатической нормы на 4−8 градусов», — сообщают метеорологи.

При этом на юге и юго-востоке Казахстана предполагается повышение дневной температуры до 2−10 градусов тепла.

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