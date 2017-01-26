В сети заступились за пойманного на воровстве риса китайского крысеныша

Пользователь Цзю Лянь Шань Шэ Чжан (Jiu Lian Shan She Zhang) опубликовал две фотографии связанного животного с табличками «И это все, что вы смогли сделать? Я никогда не признаю, что украл ваш рис» и «Я больше так не буду». Судя по геометке в посте, инцидент произошел в городе Чжухай, провинция Гуандун.

Юзер возмутился, что сотрудники магазина посмели издеваться над крысенышем прямо в период подготовки к китайскому Новому году.

Многие комментаторы отметили, что такое поведение по отношению к животному неприемлемо. «Это ведь просто маленькое животное. Он ведь мог умереть», — говорится в комментариях к снимку.

Журналисты связались с владельцем магазина, который ответил, что в поступке его сотрудников нет ничего плохого.

Автор также отметил в публикации дорожную полицию Шэньчжэня в попытке обратить ее внимание на акт жестокого обращения с животными. Однако сотрудники правопорядка лишь оставили комментарий с тремя смеющимися смайликами.