Региональный материнский капитал в Приморье проиндексировали

Кроме этого, как сообщили в департаменте труда и социального развития Приморского края, в числе проиндексированных — региональный материнский капитал на третьего (последующего) ребенка.

В бюджете на предоставление детских пособий и регионального материнского капитала на 2017 год предусмотрены средства в размере 658,3 миллионов рублей.

«В 2017 году размер единовременной выплаты составляет 163,167 тысяч рублей. В прошлом году это была сумма в 155,250 тысяч рублей», — информируют специалисты.

Напомним, региональный материнский капитал в Приморье начали выплачивать во исполнение поручения Президента о социальной поддержке семей с детьми. С 2013 года его «стоимость» увеличивалась трижды: со 100 до 150 тысяч рублей. В 2016 году по инициативе губернатора Владимира Миклушевского выплату впервые проиндексировали с учетом инфляции.

Регкапитал или часть средств родители могут использовать на улучшение жилищных условий. Это наиболее популярное среди приморских семей направление использования региональной меры соцподдержки.

Также выплату можно задействовать при оплате за обучение ребенка в любых образовательных учреждениях. Можно воспользоваться им для оплаты медицинских услуг, в том числе, на оплату проезда к месту лечения (и обратно) ребенка и сопровождающего при наличии медицинских показаний, а также приобретение лекарств и изделий медицинского назначения по рецептам врача.

А с прошлого года федеральное законодательство разрешило расходовать средства материнского капитала на нужды семей с детьми-инвалидами.

«В феврале Приморский край поддержал эту инициативу и распространил на региональную выплату. Изменения законодательства касаются как родных детей, так и усыновленных ребятишек с ограниченными возможностями», — комментирует директор департамента Лилия Лаврентьева.

Вице-губернатор Приморья Павел Серебряков подчеркивает, региональный материнский капитал, как и другие демографические выплаты, выполняет важную социальную задачу по улучшению демографической ситуации в крае.

«Эта поддержка государства — хорошая мотивация для родителей, которые решаются на ответственный шаг — рождение еще одного ребенка», — считает он.

С начала действия этой меры социальной поддержки соответствующие сертификаты получили более 8,7 тысяч многодетных семей. Около 4,8 тысяч уже распорядились государственной помощью по своему усмотрению.