Акция «Сдай кровь — сохрани жизнь» стартует во Владивостоке



Благотворительная акция «Сдай кровь — сохрани жизнь» пройдет во Владивостоке 7 февраля. Само мероприятие приурочено к Международному дню борьбы против детской онкологии. Сдать кровь можно в краевой станции переливания крови. Организаторами акции выступили благотворительный фонд «Сохрани жизнь» и ГБУЗ «Краевая станция переливания крови».

Для пациентов приморского краевого онкогематологического центра зачастую именно кровь донора становится спасением. Только в декабре фонду «Сохрани жизнь» приходилось объявлять экстренный сбор для своих подопечных.

«Бывают действительно острые ситуации, когда у ребенка редкая группа крови, либо ее нужно большее количество, нежели есть в запасе, либо состояние внезапно стало хуже. Именно в такие моменты приходится объявлять экстренный сбор, искать по знакомым. В декабре благодаря отзывчивости жителей Владивостока нам действительно удалось спасти троих малышей. Мы хотим, чтобы донорство стало не просто разовой акцией, а настоящей хорошей привычкой. Системный подход в этом вопросе способен спасти людей. Именно поэтому мы с врачами станции переливания крови решили провести во Владивостоке акцию «Сдай кровь — сохрани жизнь», — рассказала директор благотворительного фонда «Сохрани жизнь» Светлана Горковенко.

Всех желающих присоединиться к акции 7 февраля ждут на станции переливания крови (Октябрьская 6, с 8.30 до 12.00).

«Собранная кровь пойдет не только подопечным нашего фонда, но и другим тяжелобольным приморцам», — подчеркнула Светлана Горковенко.

Всем желающим принять участие в акции при себе необходимо иметь паспорт с регистрацией не менее шести месяцев по Владивостоку или Артему. Для иногородних справка от эпидемиолога (ул. Уткинская, д. 36). Справка действительна 10 дней. Студентам можно предъявлять с паспортом вместо регистрации продленный студенческий билет. Донором может стать любой приморец старше 18 лет, весом более 50 кг и не имеющий противопоказаний.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ.

1. Острые и хронические (в стадии обострения) воспалительные заболевания.

2. Инфекционные заболевания, в том числе и вирусные гепатиты.

3. Принадлежность к группам риска по СПИДу.

4. Венерические заболевания.

5. Туберкулез (все формы).

После нанесения татуировки, лечения иглоукалыванием, пирсинга, татуажа гражданин не допускается к донорству в течении года. Также накануне употреблять жирную, острую пищу, принимать алкоголь. В день дачи крови разрешается только легкий углеводный завтрак.