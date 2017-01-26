Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
В московском метро запустят «умные» эскалаторы
Пермский хирург спас девочку, которой всего 13 дней
От Пугачевой до Собчак: все звезды на премьере «Притяжения»
Алла Пугачева сменила стиль трехлетнего сына (видео)
Это официально: Екатерина Варнава выходит замуж
Лондон собирает компромат на Трампа, но обвиняет в этом Москву Во всем виноваты русские! — популярный мем из соцсетей, теперь проиллюстрирован на британском ТВ
Учителей московской школы обвинили в сексуальных домогательствах
Алла Пугачева сменила стиль трехлетнего сына (видео)
Потерявшую сознание женщину 3 часа возили в автобусе, она умерла
В магазине бытовой техники захвачены заложники
"Будто балкон упал на голову": Меладзе о беременности Грановской
В Киеве о том, чем США хотят заменить Порошенко
Светящиеся в темноте волосы: в Сети обсуждают новый тренд
Дима Билан проводит отпуск с родителями
Суд вынес Елене Ксенофонтовой обвинительный приговор - СМИ
СМИ: Алибасов успокаивал Джигурду у Малахова
Тест трех супервнедорожников: 35 миллионов рублей в одном видео
Суд в США: автопилот не виноват в аварии
Фоторепортажи
14События недели в фотографиях
9NASA показало посадку зонда на Титан
7Арктическая бригада РФ провела учения по езде на упряжках
20Трамп стал 45-м президентом США
07:32 (мск), источник: ДЕЙТА

Акция «Сдай кровь — сохрани жизнь» стартует во Владивостоке

Помочь онкобольным детям Приморья приглашают фонд «Сохрани жизнь» и станция переливания крови, сообщает ИА Дейта.


Благотворительная акция «Сдай кровь — сохрани жизнь» пройдет во Владивостоке 7 февраля. Само мероприятие приурочено к Международному дню борьбы против детской онкологии. Сдать кровь можно в краевой станции переливания крови. Организаторами акции выступили благотворительный фонд «Сохрани жизнь» и ГБУЗ «Краевая станция переливания крови».

Для пациентов приморского краевого онкогематологического центра зачастую именно кровь донора становится спасением. Только в декабре фонду «Сохрани жизнь» приходилось объявлять экстренный сбор для своих подопечных.

«Бывают действительно острые ситуации, когда у ребенка редкая группа крови, либо ее нужно большее количество, нежели есть в запасе, либо состояние внезапно стало хуже. Именно в такие моменты приходится объявлять экстренный сбор, искать по знакомым. В декабре благодаря отзывчивости жителей Владивостока нам действительно удалось спасти троих малышей. Мы хотим, чтобы донорство стало не просто разовой акцией, а настоящей хорошей привычкой. Системный подход в этом вопросе способен спасти людей. Именно поэтому мы с врачами станции переливания крови решили провести во Владивостоке акцию «Сдай кровь — сохрани жизнь», — рассказала директор благотворительного фонда «Сохрани жизнь» Светлана Горковенко.

Всех желающих присоединиться к акции 7 февраля ждут на станции переливания крови (Октябрьская 6, с 8.30 до 12.00).

«Собранная кровь пойдет не только подопечным нашего фонда, но и другим тяжелобольным приморцам», — подчеркнула Светлана Горковенко.

Всем желающим принять участие в акции при себе необходимо иметь паспорт с регистрацией не менее шести месяцев по Владивостоку или Артему. Для иногородних справка от эпидемиолога (ул. Уткинская, д. 36). Справка действительна 10 дней. Студентам можно предъявлять с паспортом вместо регистрации продленный студенческий билет. Донором может стать любой приморец старше 18 лет, весом более 50 кг и не имеющий противопоказаний.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ.
1. Острые и хронические (в стадии обострения) воспалительные заболевания.

2. Инфекционные заболевания, в том числе и вирусные гепатиты.

3. Принадлежность к группам риска по СПИДу.

4. Венерические заболевания.

5. Туберкулез (все формы).

После нанесения татуировки, лечения иглоукалыванием, пирсинга, татуажа гражданин не допускается к донорству в течении года. Также накануне употреблять жирную, острую пищу, принимать алкоголь. В день дачи крови разрешается только легкий углеводный завтрак.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Школьника едва откачали от инфаркта в Амурской области
Минобороны напомнило Британии о проблемах с собственным флотом
«Газпром» предупредил о рисках транзита газа через Польшу
Премьер Госсовета КНР выступил за активизацию отношений с ФРГ
Конгресс США не даст денег на строительство стены с Мексикой
Нидерланды создают фонд поддержки абортов
Директор Эрмитажа просит отложить передачу Исаакиевского собора
Ученые: беспокойство увеличивает риск возникновения рака
Спорт
Вместо Раноккиа «Зенит» купит Ивановича Подводим итоги среды, представляя обзор самых громких слухов и новостей трансферного рынка
Авто
Первый кроссовер УАЗ: он может стать таким В Роспатенте зарегистрирован промышленный образец «автомобиля повышенной проходимости», который, как предполагает «Авто Mail.Ru», является одним из вариантов кроссовера УАЗ
Hi-Tech
В космосе создали первый искусственный атом Специалисты успешно запустили в космос эксперимент MAIUS 1. В условиях невесомости был получен конденсат Бозе-Эйнштейна
Кино
От Пугачевой до Собчак: все звезды на премьере «Притяжения» В Москве прошла премьера самого громкого и амбициозного российского фильма 2017 года, которую посетили звезды российского кино и шоу-бизнеса
Недвижимость
Чем хороша мелкая керамическая плитка?
Маткапитал будут направлять на выплату ипотеки
Ставку ипотеки для семей с детьми снизят до 8%
Эксперты назвали самые дешевые для переезда города мира
Леди
Как одеваются стильные француженки на самом деле (фото) Стиль женщин во Франции далек от тех стереотипов, которые ему часто приписывают. Никаких беретов и тельняшек. Тогда что?
Дети
В Казани учительницу наказали из-за SMS маме ученицы Женщина обвинила педагога в разглашении персональных данных.
Все о ремонте
Двушка в хрущевке: как распланировать пространство
7 недостатков интерьера, которые легко исправить
5 актуальных трендов в оформлении прихожих
Как разделить маленькую квартиру на зоны?
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь