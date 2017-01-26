Пьяный водитель с «корочками» судьи оказался чиновником омского Минкульта Долгих
Правда, министерство заявляет, что Константин Долгих уволился ровно за неделю до скандального происшествия.
Правда, министерство заявляет, что Константин Долгих уволился ровно за неделю до скандального происшествия.
Стало известно имя пьяного водителя, которого вечером в среду, 25 января, задержали омичи на левобережной улице 3-й Енисейской. Напомним, что автомобилист угрожал гражданам удостоверением судьи.
В региональном министерстве культуры Om1.ru подтвердили прозвучавшую в ряде СМИ информацию, что нарушитель — руководитель управления правовой и
Андрей Маслов,
— Константин Сергеевич Долгих не работает в министерстве с 18 января. Он уволился по собственному желанию. Мы не знаем, чем он сейчас занимается. О том, что он был задержан, мы узнали только из новостей.
Сейчас на официальном сайте Минкульта строка с именем руководителя управления пустует. Эту должность сейчас никто не занимает.
По данным открытых