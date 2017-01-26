Пьяный водитель с «корочками» судьи оказался чиновником омского Минкульта Долгих

Стало известно имя пьяного водителя, которого вечером в среду, 25 января, задержали омичи на левобережной улице 3-й Енисейской. Напомним, что автомобилист угрожал гражданам удостоверением судьи.

В региональном министерстве культуры Om1.ru подтвердили прозвучавшую в ряде СМИ информацию, что нарушитель — руководитель управления правовой и организационно-кадровой работы Минкульта Константин Долгих. Правда, бывший. Он уволился в предыдущую среду — 18 января 2017 года.

Андрей Маслов, пресс-секретарь министерства культуры Омской области:

— Константин Сергеевич Долгих не работает в министерстве с 18 января. Он уволился по собственному желанию. Мы не знаем, чем он сейчас занимается. О том, что он был задержан, мы узнали только из новостей.

Сейчас на официальном сайте Минкульта строка с именем руководителя управления пустует. Эту должность сейчас никто не занимает.