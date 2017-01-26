Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
В московском метро запустят «умные» эскалаторы
Любители кофе живут дольше остальных
Предательство в ФСБ: что известно об арестах в спецслужбе
Поклонники обсуждают фото подросшей дочки Харламова и Асмус
Кира Пластинина сыграла роскошную свадьбу в Мексике (фото)
Кто будет воевать в Сирии, если Россия все-таки выведет войска Решение о частичном выводе войск Владимир Путин принял, «исходя из рекомендаций Министерства обороны»
Учителей московской школы обвинили в сексуальных домогательствах
Алла Пугачева сменила стиль трехлетнего сына (видео)
Похититель девочки оказался серийным маньяком-педофилом
Женщина умерла ,потому что ее приняли за пьяную
"Будто балкон упал на голову": Меладзе о беременности Грановской
В Киеве о том, чем США хотят заменить Порошенко
Датская принцесса получит на 45-летие остров за $10 миллионов
Это официально: Екатерина Варнава выходит замуж
Суд вынес Елене Ксенофонтовой обвинительный приговор - СМИ
СМИ: Алибасов успокаивал Джигурду у Малахова
Тест трех супервнедорожников: 35 миллионов рублей в одном видео
Суд в США: автопилот не виноват в аварии
Фоторепортажи
14События недели в фотографиях
22«Облик перемен»
16Femen объявили о распаде движения
20Трамп стал 45-м президентом США
08:00 (мск), источник: Om1.ru

Пьяный водитель с «корочками» судьи оказался чиновником омского Минкульта Долгих

Правда, министерство заявляет, что Константин Долгих уволился ровно за неделю до скандального происшествия.

Стало известно имя пьяного водителя, которого вечером в среду, 25 января, задержали омичи на левобережной улице 3-й Енисейской. Напомним, что автомобилист угрожал гражданам удостоверением судьи.

В региональном министерстве культуры Om1.ru подтвердили прозвучавшую в ряде СМИ информацию, что нарушитель — руководитель управления правовой и организационно-кадровой работы Минкульта Константин Долгих. Правда, бывший. Он уволился в предыдущую среду — 18 января 2017 года.

Андрей Маслов, пресс-секретарь министерства культуры Омской области:

 — Константин Сергеевич Долгих не работает в министерстве с 18 января. Он уволился по собственному желанию. Мы не знаем, чем он сейчас занимается. О том, что он был задержан, мы узнали только из новостей.

Сейчас на официальном сайте Минкульта строка с именем руководителя управления пустует. Эту должность сейчас никто не занимает.

По данным открытых интернет-источников, Константин Долгих был судьёй Октябрьского районного суда. Он дослужился до поста заместителя председателя суда, но в 2015 году подал заявление о выходе в отставку. Его стаж судебной работы составлял более 23 лет. Квалификационная коллегия судей удовлетворила требование и с августа 2015 года позволила Долгих отправиться в отставку. В феврале 2016 года Долгих возглавил правовое управление Минкульта.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Мальчик, сорвавшийся с высотки в Омске, упал, когда делал селфи
Минобороны напомнило Британии о проблемах с собственным флотом
«Газпром» предупредил о рисках транзита газа через Польшу
Премьер Госсовета КНР выступил за активизацию отношений с ФРГ
Конгресс США не даст денег на строительство стены с Мексикой
Виктория Нуланд покидает Госдепартамент
Информатор WADA Степанова выступит в Бостоне
Ученые: беспокойство увеличивает риск возникновения рака
Спорт
Вместо Раноккиа «Зенит» купит Ивановича Подводим итоги среды, представляя обзор самых громких слухов и новостей трансферного рынка
Авто
Первый кроссовер УАЗ: он может стать таким В Роспатенте зарегистрирован промышленный образец «автомобиля повышенной проходимости», который, как предполагает «Авто Mail.Ru», является одним из вариантов кроссовера УАЗ
Hi-Tech
Появился способ запускать пиратские игры на PlayStation 4 Группа хакеров взломала PlayStation 4 и нашла способ устанавливать «пиратские» игры на приставку со старой прошивкой
Кино
От Пугачевой до Собчак: все звезды на премьере «Притяжения» В Москве прошла премьера самого громкого и амбициозного российского фильма 2017 года, которую посетили звезды российского кино и шоу-бизнеса
Недвижимость
Как правильно сочетать цвета и фактуры в интерьере?
Держать крупных собак в квартирах предложили запретить
Сбербанк начал оформлять ипотечные кредиты онлайн
Эксперты назвали самые дешевые для переезда города мира
Леди
Как одеваются стильные француженки на самом деле (фото) Стиль женщин во Франции далек от тех стереотипов, которые ему часто приписывают. Никаких беретов и тельняшек. Тогда что?
Дети
В Казани учительницу наказали из-за SMS маме ученицы Женщина обвинила педагога в разглашении персональных данных.
Все о ремонте
Как отремонтировать небольшую кухню за 6 дней
Планировать ли кухню по «рабочему треугольнику»?
Можно ли установить кондиционер на фасаде?
7 недостатков интерьера, которые легко исправить
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь