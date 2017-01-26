Ученые: электрошок вылечит женщин от булимии и анорексии

«Преимущество электрической стимуляции заключается в том, что ее можно проводить при помощи очень дешевых и портативных медицинских приборов по сравнению с магнитной стимуляцией и прочими методиками воздействия на мозг. В будущем, больные или их родственники смогут купить такой стимулятор в аптеке и пользоваться им дома. Их можно применять как для самостоятельного лечения, так и в комплексе с психотерапией», — рассказывает Ульрика Шмидт (Ulrike Schmidt) из Королевского колледжа Лондона (Великобритаия).

Булимия и анорексия, по текущим оценкам ВОЗ, особенно широко распространены среди женщин. В среднем, каждая сотая или пятидесятая женщина хотя бы раз в жизни страдает от ничем не объяснимых страхов набрать лишний вес, которые приводят к тому, что женщина начинает голодать, а затем съедать огромное количество пищи, выплевывая или вырывая большую часть съеденного после каждого такого эпизода обжорства.

Примерно 4% девушек и женщин, страдающих от анорексии или булимии, умирают из-за осложнений, которые вызывает подобные «диета». Для борьбы с этими болезнями психологи выработали ряд терапий, которые завершаются успешно лишь переменным успехом.

В прошлом году Шмидт и ее коллеги предложили новый способ борьбы с булимией, открыв «центр аппетита» в мозге женщин и научившись стимулировать его при помощи магнитных полей. Эта стимуляция, как показали опыты на добровольцах, понижала импульсивность женщин и делала их более терпеливыми и склонными поедать нормальные, а не микроскопические порции еды.