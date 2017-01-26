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07:36 (мск), источник: РИА Новости

Ученые: электрошок вылечит женщин от булимии и анорексии

МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. Стимуляция мозга при помощи электрического тока может уменьшить или подавить симптомы булимии и анорексии у женщин, заявляют британские ученые в статье, опубликованной в журнале PLoS One.

«Преимущество электрической стимуляции заключается в том, что ее можно проводить при помощи очень дешевых и портативных медицинских приборов по сравнению с магнитной стимуляцией и прочими методиками воздействия на мозг. В будущем, больные или их родственники смогут купить такой стимулятор в аптеке и пользоваться им дома. Их можно применять как для самостоятельного лечения, так и в комплексе с психотерапией», — рассказывает Ульрика Шмидт (Ulrike Schmidt) из Королевского колледжа Лондона (Великобритаия).

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Булимия и анорексия, по текущим оценкам ВОЗ, особенно широко распространены среди женщин. В среднем, каждая сотая или пятидесятая женщина хотя бы раз в жизни страдает от ничем не объяснимых страхов набрать лишний вес, которые приводят к тому, что женщина начинает голодать, а затем съедать огромное количество пищи, выплевывая или вырывая большую часть съеденного после каждого такого эпизода обжорства.

Примерно 4% девушек и женщин, страдающих от анорексии или булимии, умирают из-за осложнений, которые вызывает подобные «диета». Для борьбы с этими болезнями психологи выработали ряд терапий, которые завершаются успешно лишь переменным успехом.

В прошлом году Шмидт и ее коллеги предложили новый способ борьбы с булимией, открыв «центр аппетита» в мозге женщин и научившись стимулировать его при помощи магнитных полей. Эта стимуляция, как показали опыты на добровольцах, понижала импульсивность женщин и делала их более терпеливыми и склонными поедать нормальные, а не микроскопические порции еды.

Проблема, как рассказывает Шмидт, заключается в том, что системы черепной магнитной стимуляции занимают очень много места и дорого стоят, из-за чего их почти невозможно установить у себя дома. Это ограничивает эффективность подобной терапии.

Существует более дешевый, хотя и менее эффективный способ стимуляции мозга при помощи так называемых «микрополяризаторов» — фактически, набора электродов, которые подключаются к коже черепа и через которые пропускается электрический ток, генерирующий магнитное поле в нужной точке мозга. Подобные системы сегодня используются для подавления депрессии в клиниках и для улучшения умственных способностей солдат в армии США.

Шмидт и ее единомышленницы проверили, можно ли повлиять на работу «центра аппетита» при помощи подобной стимуляции, собрав группу из 40 девушек-добровольцев и предложив им пройти лечение от проблем с диетой. Половина из добровольцев, сама того не зная, получила на руки не настоящие стимуляторы мозга, а их муляжи, благодаря чему ученые смогли проверить, работает ли эта методика на самом деле или в прошлом эксперименте девушки излечились благодаря силе самовнушения.

Как показали опыты, стимуляция током действительно работала — всего через один день острота симптомов булимии у тех девушек, на чьих руках были настоящие стимуляторы, понизилась на 30%. Подобные же результаты были получены и тогда, когда Шмидт поменяла добровольцев местами, выдав первой группе муляжи, а второй — настоящие стимуляторы.

Все это, как считают ученые, открывает дорогу для реального лечения булимии подобным образом. В ближайшее время британские исследователи планируют провести более длительные и масштабные опыты для оценки силы подобной терапии и ее возможного продвижения в клиническую практику.

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