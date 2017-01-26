«Мосробот» начнёт оповещать о местах зимнего отдыха

Кроме информации о часах работы площадки и её адреса, москвичи получат ссылку на спецпроект-путеводитель mos.ru о зимнем отдыхе в парках. Он предложит лучшие места для отдыха с семьёй, с друзьями, вдвоём или в одиночестве. Также здесь можно узнать график работы катков, ледяных и снежных горок, время проведения тренировок по бегу, скандинавской ходьбе и других. Чтобы воспользоваться навигатором, надо указать вид зимнего отдыха, например «поиграть в хоккей», выбрать, в каком округе, когда и с кем вы хотите пойти в парк.

«Мосробот» начал общаться с горожанами в мае прошлого года. Москвичи могут сами оформить на него подписку, выбрать самые интересные темы, определить периодичность рассылки. Пользователей просят указать электронный адрес, на который будут приходить оповещения, имя, дату рождения, улицу и номер дома. По желанию можно внести дополнительную информацию — пол, есть ли дети в возрасте до 16 лет, имеется ли автомобиль.

Сервис оповещает пользователей о дорожных перекрытиях, приглашает на городские фестивали, напоминает о вакцинации, сроке поверки счётчиков, необходимости заменить паспорт или обновить парковочное разрешение. От персональных рекомендаций в любой момент можно отказаться.