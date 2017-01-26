Огромные клубы ядовитого дыма застилают проспект 60 лет Октября в Хабаровске

Хабаровск, 26 января, AmurMedia.

Небо на окраине Хабаровска заполонил едкий дым, исходящий от «горящих» железнодорожных цистерн. Пользователи социальных сетей, проживающие или проезжающие неподалеку, жалуются на жуткую вонь, сообщает корр. ИА AmurMedia.

Видео с постапокалиптическими пейзажами было опубликовано в группе dtp_khv в социальной сети Instagram. Как сообщают очевидцы, дым исходит от железнодорожных цистерн, которые рабочие разрезали на металлолом. Сам дым исходит от Промывочной улицы, однако серое покрывало едких испарений достигает и близлежащие районы.

Пользователи в комментариях отмечают, что смрад, от вагонов, стоит невыносимый: «Проезжал там сегодня, видел! Вонь конкретная!», «Самое главное и страшное в 50 метрах, а то и меньше, располагаются теплицы японцев Авангард», «Всё небо в чёрном дыме», «Ой борьба за экологию».

Также отмечается, что утилизацией цистерн на металлолом занимается некая частная фирма, располагающаяся неподалеку. Рабочие, перед резкой цистерн, сжигают остатки перевозимого в них ранее топлива. Очевидцы в свою очередь призывают надзорные органы разобраться с этой ситуацией, и уже занимаются рассылкой видео, чтобы привлечь внимание общественности к этой проблеме.

Как сообщил специалист группы по связям со СМИ УМВД России по Хабаровску Кирилл Блинов, для проверки по данному факту необходимо заявление от граждан.

— Если граждане напишут заявление в органы внутренних дел, то будет начала проверка. Даже если выяснится, что проверка по данному факту не относится к компетенции полиции, то материал будет передан по подведомственности, то есть, в ту структуру, которая должна непосредственно заниматься этими функциями, — сообщил Кирилл Блинов.