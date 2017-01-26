Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Чем хороша мелкая керамическая плитка?
Пермский хирург спас девочку, которой всего 13 дней
Суд в Гааге принял первое решение по спору России на $50 млрд
Учителей московской школы обвинили в сексуальных домогательствах
Дима Билан проводит отпуск с родителями
Какой вы студент?Пройдите забавный тест, результаты которого напомнят, кем вы были в студенческие годы - ботаником или душой группы
Учителей московской школы обвинили в сексуальных домогательствах
Алла Пугачева сменила стиль трехлетнего сына (видео)
Похититель девочки оказался серийным маньяком-педофилом
Женщина умерла ,потому что ее приняли за пьяную
"Будто балкон упал на голову": Меладзе о беременности Грановской
В Киеве о том, чем США хотят заменить Порошенко
Датская принцесса получит на 45-летие остров за $10 миллионов
Это официально: Екатерина Варнава выходит замуж
Суд вынес Елене Ксенофонтовой обвинительный приговор - СМИ
СМИ: Алибасов успокаивал Джигурду у Малахова
Тест трех супервнедорожников: 35 миллионов рублей в одном видео
Суд в США: автопилот не виноват в аварии
Фоторепортажи
14События недели в фотографиях
22«Облик перемен»
16Femen объявили о распаде движения
20Трамп стал 45-м президентом США
07:55 (мск), источник: AmurMedia.ru

Огромные клубы ядовитого дыма застилают проспект 60 лет Октября в Хабаровске

Все больше пользователей социальных сетей жалуются на нестерпимую вонь.

Хабаровск, 26 января, AmurMedia.

Небо на окраине Хабаровска заполонил едкий дым, исходящий от «горящих» железнодорожных цистерн. Пользователи социальных сетей, проживающие или проезжающие неподалеку, жалуются на жуткую вонь, сообщает корр. ИА AmurMedia.

Видео с постапокалиптическими пейзажами было опубликовано в группе dtp_khv в социальной сети Instagram. Как сообщают очевидцы, дым исходит от железнодорожных цистерн, которые рабочие разрезали на металлолом. Сам дым исходит от Промывочной улицы, однако серое покрывало едких испарений достигает и близлежащие районы.

Пользователи в комментариях отмечают, что смрад, от вагонов, стоит невыносимый: «Проезжал там сегодня, видел! Вонь конкретная!», «Самое главное и страшное в 50 метрах, а то и меньше, располагаются теплицы японцев Авангард», «Всё небо в чёрном дыме», «Ой борьба за экологию».

Также отмечается, что утилизацией цистерн на металлолом занимается некая частная фирма, располагающаяся неподалеку. Рабочие, перед резкой цистерн, сжигают остатки перевозимого в них ранее топлива. Очевидцы в свою очередь призывают надзорные органы разобраться с этой ситуацией, и уже занимаются рассылкой видео, чтобы привлечь внимание общественности к этой проблеме.

Как сообщил специалист группы по связям со СМИ УМВД России по Хабаровску Кирилл Блинов, для проверки по данному факту необходимо заявление от граждан.

— Если граждане напишут заявление в органы внутренних дел, то будет начала проверка. Даже если выяснится, что проверка по данному факту не относится к компетенции полиции, то материал будет передан по подведомственности, то есть, в ту структуру, которая должна непосредственно заниматься этими функциями, — сообщил Кирилл Блинов.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Жители поселка Оремиф Хабаровского края: районные власти бросили нас на произвол судьбы
Минобороны напомнило Британии о проблемах с собственным флотом
«Газпром» предупредил о рисках транзита газа через Польшу
Премьер Госсовета КНР выступил за активизацию отношений с ФРГ
Конгресс США не даст денег на строительство стены с Мексикой
Виктория Нуланд покидает Госдепартамент
Информатор WADA Степанова выступит в Бостоне
Ученые: беспокойство увеличивает риск возникновения рака
Спорт
Вместо Раноккиа «Зенит» купит Ивановича Подводим итоги среды, представляя обзор самых громких слухов и новостей трансферного рынка
Авто
Первый кроссовер УАЗ: он может стать таким В Роспатенте зарегистрирован промышленный образец «автомобиля повышенной проходимости», который, как предполагает «Авто Mail.Ru», является одним из вариантов кроссовера УАЗ
Hi-Tech
Появился способ запускать пиратские игры на PlayStation 4 Группа хакеров взломала PlayStation 4 и нашла способ устанавливать «пиратские» игры на приставку со старой прошивкой
Кино
От Пугачевой до Собчак: все звезды на премьере «Притяжения» В Москве прошла премьера самого громкого и амбициозного российского фильма 2017 года, которую посетили звезды российского кино и шоу-бизнеса
Недвижимость
Молодым семьям выделят деньги на покупку жилья
Под Петербургом активизировались черные риелторы
Как сделать тесную квартиру комфортной?
В Китае 19 многоэтажных зданий снесли за 10 секунд
Леди
Как одеваются стильные француженки на самом деле (фото) Стиль женщин во Франции далек от тех стереотипов, которые ему часто приписывают. Никаких беретов и тельняшек. Тогда что?
Дети
В Казани учительницу наказали из-за SMS маме ученицы Женщина обвинила педагога в разглашении персональных данных.
Все о ремонте
Как быстро и просто преобразить интерьер
Двушка в хрущевке: как распланировать пространство
Как выбрать краску для стен: 7 правильных шагов
Как разделить маленькую квартиру на зоны?
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь