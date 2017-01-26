Фестиваль снежных скульптур открылся на набережной Хабаровска

Хабаровск, 26 января, AmurMedia.

Сегодня на набережной Хабаровска стартовал фестиваль снежной скульптуры. В нём примут участие 10 команд из краевого центра, Биробиджана и Амурской области. На реализацию своих идей у мастеров есть три дня, сообщает корр. ИА AmurMedia.

Фестиваль снежной скульптуры проводится в Хабаровске впервые. Участники с энтузиазмом отнеслись к идее проведения конкурса. Специально для мастеров снежной скульптуры организаторы подготовили снежные блоки размером три на три метра. Их десять — по одному на каждую команду.

Своим мнением поделились и участники фестиваля. По их словам, впечатления от идеи проведения подобного фестиваля исключительно положительные:

— Отношусь очень хорошо. На мой взгляд, тема снега в Хабаровске не раскрыта. Например, в Китае участники сооружают скульптуры размером до 30 метров, просто огромные, — поделился один из участников Арсений Иконников.

Такое мнение разделяют и другие участники:

— Давно хотели этого, и вот, наконец, дождались. А то один лёд, а снега нет, — рассказал Никита, на фестивале представляющий ЕАО.

— Разумеется, приятно. Почему подобные конкурсы проводятся где-то, и не проводились у нас? Очень здорово, — рассказал участник хабаровской команды Григорий Краленок.

Создание скульптуры из снега безусловно имеет свои особенности.

— Во-первых, работать со снегом проще. Он мягче, и при работе вполне можно обойтись без бензопил, как в случае со льдом. Проще его обрабатывать стамесками, и в итоге даже наждачкой, специальными тёрками. Во-вторых, снег непрозрачный, в отличие от льда, что тоже накладывает свою специфику, — рассказал Арсений Иконников.

— Самой сложной является работа именно с объёмом. В отличие от льда, скульптуры из которого выполняются в форме барельефа, — поделился Никита.

— Физически работа в целом трудней за счёт того, что объёмы гораздо больше, — добавил Григорий Краленок.

Поделились участники и идеями композиций, которые будут создавать. Несмотря на то, что тематика «Год экологии» едина для всех, однообразия в скульптурах не будет:

— В своей скульптуре мы отобразим борьбу природного мира с миром техногенным, — рассказал об идее своей команды Никита.

— Безусловно, будем стараться отразить проблематику. Будет «морская» тема, — поделился Арсений Иконников.

— Тема нашей скульптуры — «Индустриальная симфония». Хотим показать, что именно человек является дирижером того, что происходит вокруг, в частности, экологических катастроф, — рассказал участник Григорий.

Подведение итогов состязания между скульпторами пройдет в воскресенье, 29 января. Победителям вручат дипломы, кубки и 60 тысяч рублей. Серебряные призёры получат по 50 тысяч. Мастера, занявшие третье место, будут награждены премией в 40 тысяч. Участники фестиваля, которые не войдут в тройку призёров, получат по 15 тысяч рублей.