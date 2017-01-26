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07:58 (мск), источник: AmurMedia.ru

Фестиваль снежных скульптур открылся на набережной Хабаровска

Мастера, создавшие лучшую скульптуру на экологическую тему, получат денежные призы.

10
фотографий
10
фотографий
10
фотографий

Хабаровск, 26 января, AmurMedia.

Сегодня на набережной Хабаровска стартовал фестиваль снежной скульптуры. В нём примут участие 10 команд из краевого центра, Биробиджана и Амурской области. На реализацию своих идей у мастеров есть три дня, сообщает корр. ИА AmurMedia.

Фестиваль снежной скульптуры проводится в Хабаровске впервые. Участники с энтузиазмом отнеслись к идее проведения конкурса. Специально для мастеров снежной скульптуры организаторы подготовили снежные блоки размером три на три метра. Их десять — по одному на каждую команду.

Своим мнением поделились и участники фестиваля. По их словам, впечатления от идеи проведения подобного фестиваля исключительно положительные:

— Отношусь очень хорошо. На мой взгляд, тема снега в Хабаровске не раскрыта. Например, в Китае участники сооружают скульптуры размером до 30 метров, просто огромные, — поделился один из участников Арсений Иконников.

Такое мнение разделяют и другие участники:

— Давно хотели этого, и вот, наконец, дождались. А то один лёд, а снега нет, — рассказал Никита, на фестивале представляющий ЕАО.

— Разумеется, приятно. Почему подобные конкурсы проводятся где-то, и не проводились у нас? Очень здорово, — рассказал участник хабаровской команды Григорий Краленок.

Создание скульптуры из снега безусловно имеет свои особенности.

— Во-первых, работать со снегом проще. Он мягче, и при работе вполне можно обойтись без бензопил, как в случае со льдом. Проще его обрабатывать стамесками, и в итоге даже наждачкой, специальными тёрками. Во-вторых, снег непрозрачный, в отличие от льда, что тоже накладывает свою специфику, — рассказал Арсений Иконников.

— Самой сложной является работа именно с объёмом. В отличие от льда, скульптуры из которого выполняются в форме барельефа, — поделился Никита.

— Физически работа в целом трудней за счёт того, что объёмы гораздо больше, — добавил Григорий Краленок.

Поделились участники и идеями композиций, которые будут создавать. Несмотря на то, что тематика «Год экологии» едина для всех, однообразия в скульптурах не будет:

— В своей скульптуре мы отобразим борьбу природного мира с миром техногенным, — рассказал об идее своей команды Никита.

— Безусловно, будем стараться отразить проблематику. Будет «морская» тема, — поделился Арсений Иконников.

— Тема нашей скульптуры — «Индустриальная симфония». Хотим показать, что именно человек является дирижером того, что происходит вокруг, в частности, экологических катастроф, — рассказал участник Григорий.

Подведение итогов состязания между скульпторами пройдет в воскресенье, 29 января. Победителям вручат дипломы, кубки и 60 тысяч рублей. Серебряные призёры получат по 50 тысяч. Мастера, занявшие третье место, будут награждены премией в 40 тысяч. Участники фестиваля, которые не войдут в тройку призёров, получат по 15 тысяч рублей.

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