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08:37 (мск), источник: Om1.ru

Омичи восхитились блондинкой-автоледи, спасшей застрявший автомобиль

Девушка пришла на помощь к водителю, машина которого застряла в сугробе. Все остальные водители проезжали мимо и даже не остановились.

Вчера в соцсетях бурно обсуждался благородный поступок одной из омичек, которая пришла на выручку автомобилисту, попавшему в неприятную ситуацию. Омич Александр Широков написал благодарное сообщение и разместил во многих крупных пабликах, «ЧП Омск», «Омск Live ЧП», «Аварийный Омск», REGIK55.

Благодарный омич в красках рассказал о снежном плену и чудесном спасении. Мужчина ехал по дороге на Левом берегу, когда его машину занесло, а автомобиль увяз в снегу. Автомобиль попробовал было вытащить проезжающий мимо парень, но ничего не вышло. Проезжающие мимо водители не спешили на выручку, хотя Александр стоял со стропой в руке.

Внезапно помощь пришла от молодой блондинки на ВАЗ-2114.

«И тут останавливается девочка-блондинка с хвостиком на “четырке” и говорит: “Цепляй!” Я аж опешил», — пишет Александр.

Девушке удалось с 4-ого раза вытащить автомобиль из сугроба. Благодарный омич, желающий, чтобы Омск знал своих героев, сообщил, что спасительницу зовут Евгения, а номер ее автомобиля — О326ХХ.

Добрый пост набрал в пабликах огромное количество комментариев. Омичи восторгаются поступком молодой автоледи.

«Вот она русская женщина. И в горящую избу войдет, и коня на скаку остановит, и машину из сугроба выдернет», — восхищаются горожане.

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