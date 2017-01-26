Омичи восхитились блондинкой-автоледи, спасшей застрявший автомобиль
Девушка пришла на помощь к водителю, машина которого застряла в сугробе. Все остальные водители проезжали мимо и даже не остановились.
Девушка пришла на помощь к водителю, машина которого застряла в сугробе. Все остальные водители проезжали мимо и даже не остановились.
Вчера в соцсетях бурно обсуждался благородный поступок одной из омичек, которая пришла на выручку автомобилисту, попавшему в неприятную ситуацию. Омич Александр Широков написал благодарное сообщение и разместил во многих крупных пабликах, «ЧП Омск», «Омск Live ЧП», «Аварийный Омск», REGIK55.
Благодарный омич в красках рассказал о снежном плену и чудесном спасении. Мужчина ехал по дороге на Левом берегу, когда его машину занесло, а автомобиль увяз в снегу. Автомобиль попробовал было вытащить проезжающий мимо парень, но ничего не вышло. Проезжающие мимо водители не спешили на выручку, хотя Александр стоял со стропой в руке.
Внезапно помощь пришла от молодой блондинки на ВАЗ-2114.
«И тут останавливается
Девушке удалось с 4-ого раза вытащить автомобиль из сугроба. Благодарный омич, желающий, чтобы Омск знал своих героев, сообщил, что спасительницу зовут Евгения, а номер ее автомобиля — О326ХХ.
Добрый пост набрал в пабликах огромное количество комментариев. Омичи восторгаются поступком молодой автоледи.
«Вот она русская женщина. И в горящую избу войдет, и коня на скаку остановит, и машину из сугроба выдернет», — восхищаются горожане.