Омичи восхитились блондинкой-автоледи, спасшей застрявший автомобиль

Вчера в соцсетях бурно обсуждался благородный поступок одной из омичек, которая пришла на выручку автомобилисту, попавшему в неприятную ситуацию. Омич Александр Широков написал благодарное сообщение и разместил во многих крупных пабликах, «ЧП Омск», «Омск Live ЧП», «Аварийный Омск», REGIK55.

Благодарный омич в красках рассказал о снежном плену и чудесном спасении. Мужчина ехал по дороге на Левом берегу, когда его машину занесло, а автомобиль увяз в снегу. Автомобиль попробовал было вытащить проезжающий мимо парень, но ничего не вышло. Проезжающие мимо водители не спешили на выручку, хотя Александр стоял со стропой в руке.