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08:35 (мск), источник: ИА Башинформ

В Башкирии сведения о недвижимости доступны онлайн-режиме

УФА, 26 янв 2017. /ИА «Башинформ», Сергей Захаров/. На сайте Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестр) стали доступны два новых сервиса — по предоставлению сведений из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН) в режиме онлайн и предварительной записи на прием документов.

Сервис «Справочная информация по объектам недвижимости в режиме online» позволяет оперативно получать актуальную информацию из ЕГРН об объекте недвижимости — кадастровой стоимости, размерах и нахождении объекта, наличии или отсутствии зарегистрированных прав, их ограничений и обременений. Кроме этого интересующий объект можно найти по кадастровому или условному номеру, по адресу или номеру права.

Сервис «Офисы и приемные. Предварительная запись на прием» предоставляет возможность заранее спланировать визит для получения услуг Росреестра.

Также на сайте открыт доступ к сервисам — «Проверка исполнения запроса» (статус учетно-регистрационной процедуры), «Проверка электронного документа» (печатное представление выписки и проверка корректности электронной цифровой подписи), — сообщили в пресс-службе Управления Росреестра по Башкортостану.

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