В Башкирии сведения о недвижимости доступны онлайн-режиме

Сервис «Справочная информация по объектам недвижимости в режиме online» позволяет оперативно получать актуальную информацию из ЕГРН об объекте недвижимости — кадастровой стоимости, размерах и нахождении объекта, наличии или отсутствии зарегистрированных прав, их ограничений и обременений. Кроме этого интересующий объект можно найти по кадастровому или условному номеру, по адресу или номеру права.

Сервис «Офисы и приемные. Предварительная запись на прием» предоставляет возможность заранее спланировать визит для получения услуг Росреестра.