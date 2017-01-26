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08:29 (мск), источник: Nakanune.ru

В Екатеринбурге варварски демонтированная Краснознаменная группа «вернулась» на Плотинку

Легендарная Краснознаменная группа, несколько лет назад варварски демонтированная в Екатеринбурге, «вернулась» на прежнее место. На льду городского пруда рядом с Плотинкой, где был ранее размещен монумент, активисты нарисовали его 15-метровую копию, передает корреспондент Накануне.RU.

«Художественная акция напоминает об обещаниях тех, кто так или иначе высказывался за восстановление монумента на Плотинке и раздавал обещания о том, что будет учтено мнение жителей Екатеринбурга. Прошло четыре года. Большинство горожан, которые выступили против варварского сноса Краснознаменной группы и за ее восстановление, по-прежнему ждут», — рассказал Накануне.RU один из организаторов акции Алексей Банников.

Напомним, Краснознаменная группа без каких-либо предварительных обсуждений была снесена в ночь с 25 на 26 января 2013 года по распоряжению мэрии Екатеринбурга. Снос вызвал широкую волну возмущения. Впоследствии в городе было проведено несколько десятков уличных и массовых мероприятий с требованием вернуть на Плотинку Краснознаменную группу и орден Ленина. Общественники провели социологический опрос, согласно которому более 70% горожан высказались за возвращение монумента на прежнее место.

Также было опубликовано открытое письмо с требованием к властям приложить все усилия для возвращения памятника, которое подписали около 100 уважаемых и известных горожан, почетных жителей Екатеринбурга. За возвращение Краснознаменной группы неоднократно высказывался губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. В прошлом году тема возвращения вновь была поднята и на этот раз городскими чиновниками. В администрации города заявили о возможном возвращении монумента на новом месте, поскольку шлюзовая камера Плотинки не выдержит большой нагрузки.

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