В Екатеринбурге варварски демонтированная Краснознаменная группа «вернулась» на Плотинку

«Художественная акция напоминает об обещаниях тех, кто так или иначе высказывался за восстановление монумента на Плотинке и раздавал обещания о том, что будет учтено мнение жителей Екатеринбурга. Прошло четыре года. Большинство горожан, которые выступили против варварского сноса Краснознаменной группы и за ее восстановление, по-прежнему ждут», — рассказал Накануне.RU один из организаторов акции Алексей Банников.

Напомним, Краснознаменная группа без каких-либо предварительных обсуждений была снесена в ночь с 25 на 26 января 2013 года по распоряжению мэрии Екатеринбурга. Снос вызвал широкую волну возмущения. Впоследствии в городе было проведено несколько десятков уличных и массовых мероприятий с требованием вернуть на Плотинку Краснознаменную группу и орден Ленина. Общественники провели социологический опрос, согласно которому более 70% горожан высказались за возвращение монумента на прежнее место.