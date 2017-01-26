Фестиваль башкирского видео и сценариев состоится в Челябинске

В Челябинске 4 и 5 февраля состоится фестиваль башкирского видео и сценариев «Осҡон» (Искра) — участники представят документальные, короткометражные, анимационные работы, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на оргкомитет.

На первом дне фестиваля эксперты проведут мастер-классы по сценарному, актерскому, операторскому, режиссерскому искусству. Второй день будет посвящен подведению итогов конкурса — пройдет питчинг сценариев на башкирском языке, будут премьерные показы, а также состоится церемония награждения победителей.

Напомним, что конкурс башкирского видео и сценариев «Осҡон» проводится второй раз. В этом году на кинофестиваль было подано более 60 заявок из республики Башкортостан, Челябинской области и соседних регионов. Работы принимались по номинациям «Короткометражный игровой фильм», «Документальный фильм», «Анимационный видеоролик», «Социальный видеоролик» и «Микрокино». Призовой фонд — 200 тыс. рублей — распределит жюри, состоящее из авторитетных представителей кинематографа и культурной сферы.

15.30 — 20.00 Показ премьерных фильмов, подведение итогов конкурса ОСҠОН, церемония награждения победителей. Центр семейных развлечений NIKALAND, улица Труда, 183.