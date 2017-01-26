Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
В московском метро запустят «умные» эскалаторы
Пермский хирург спас девочку, которой всего 13 дней
Путин направил срочную телеграмму президенту Венгрии
Поклонники обсуждают фото подросшей дочки Харламова и Асмус
Датская принцесса получит на 45-летие остров за $10 миллионов
Продолжение «Секретных материалов» от ЦРУ Спецслужбы США выложили в Интернет тысячи ранее засекреченных файлов
Учителей московской школы обвинили в сексуальных домогательствах
Алла Пугачева сменила стиль трехлетнего сына (видео)
Похититель девочки оказался серийным маньяком-педофилом
Женщина умерла ,потому что ее приняли за пьяную
"Будто балкон упал на голову": Меладзе о беременности Грановской
В Киеве о том, чем США хотят заменить Порошенко
Кира Пластинина сыграла роскошную свадьбу в Мексике (фото)
Анджелина Джоли стала музой и лицом нового парфюма Guerlain
Суд вынес Елене Ксенофонтовой обвинительный приговор - СМИ
СМИ: Алибасов успокаивал Джигурду у Малахова
УАЗ выпустит конкурента «Газели»: подробности
Переделки советских машин: угадай, что на фото
Фоторепортажи
14События недели в фотографиях
22«Облик перемен»
16Femen объявили о распаде движения
20Трамп стал 45-м президентом США
08:21 (мск), источник: dostup1.ru

В Челябинской области пройдут гонки на собачьих упряжках

Горнолыжный центр «Металлург-Магнитогорск» примет спортсменов со всего Уральского региона.

В субботу, 28 января, в Магнитогорске (Челябинская область) пройдут гонки на собачьих упряжках «Стальной рубеж» — захватывающее зрелище для всех, кто любит четвероногих друзей и зимний экстрим, организовало ООО УК «ММК-Курорт», передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

В один день состоится открытый чемпионат и первенство Челябинской области по ездовому спорту и соревнования по гонкам на собачьих упряжках ранга «квалификация».

Состязания проведут по нескольким дисциплинам: скиджоринг — одна собака, скиджоринг — две собаки, упряжки — две, четыре, шесть собак. Запланированы выступления тренеров и питомцев кинологического центра, детские веселые старты, любительские заезды, сообщает «Магнитогорский рабочий».

Заявки на участие в зимнем спортивном празднике подали спортсмены из Магнитогорска, а также из Челябинской, Тюменской, Свердловской, Пермской, Оренбургской областей и Башкортостана. Спортсмены привезут своих питомцев — собак пород хаски, самоед, аляскинский маламут, овчарка, доберман, лайка, рассказывает менеджер по продажам и маркетингу ООО «УК «ММК-Курорт» Максим Ясько.

Соревнования пройдут 28 января в горнолыжном центре «Металлург-Магнитогорск». Начало в 11.00.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
«Металлург» на выезде уступил «Витязю»
Минобороны напомнило Британии о проблемах с собственным флотом
«Газпром» предупредил о рисках транзита газа через Польшу
Премьер Госсовета КНР выступил за активизацию отношений с ФРГ
Конгресс США не даст денег на строительство стены с Мексикой
Виктория Нуланд покидает Госдепартамент
Информатор WADA Степанова выступит в Бостоне
Ученые: беспокойство увеличивает риск возникновения рака
Спорт
Вместо Раноккиа «Зенит» купит Ивановича Подводим итоги среды, представляя обзор самых громких слухов и новостей трансферного рынка
Авто
Первый кроссовер УАЗ: он может стать таким В Роспатенте зарегистрирован промышленный образец «автомобиля повышенной проходимости», который, как предполагает «Авто Mail.Ru», является одним из вариантов кроссовера УАЗ
Hi-Tech
Появился способ запускать пиратские игры на PlayStation 4 Группа хакеров взломала PlayStation 4 и нашла способ устанавливать «пиратские» игры на приставку со старой прошивкой
Кино
От Пугачевой до Собчак: все звезды на премьере «Притяжения» В Москве прошла премьера самого громкого и амбициозного российского фильма 2017 года, которую посетили звезды российского кино и шоу-бизнеса
Недвижимость
Как правильно сочетать цвета и фактуры в интерьере?
Держать крупных собак в квартирах предложили запретить
Сбербанк начал оформлять ипотечные кредиты онлайн
Эксперты назвали самые дешевые для переезда города мира
Леди
Как одеваются стильные француженки на самом деле (фото) Стиль женщин во Франции далек от тех стереотипов, которые ему часто приписывают. Никаких беретов и тельняшек. Тогда что?
Дети
В Казани учительницу наказали из-за SMS маме ученицы Женщина обвинила педагога в разглашении персональных данных.
Все о ремонте
Двушка в хрущевке: как распланировать пространство
7 недостатков интерьера, которые легко исправить
5 актуальных трендов в оформлении прихожих
Как разделить маленькую квартиру на зоны?
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь