В Челябинской области пройдут гонки на собачьих упряжках

В субботу, 28 января, в Магнитогорске (Челябинская область) пройдут гонки на собачьих упряжках «Стальной рубеж» — захватывающее зрелище для всех, кто любит четвероногих друзей и зимний экстрим, организовало ООО УК «ММК-Курорт», передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

В один день состоится открытый чемпионат и первенство Челябинской области по ездовому спорту и соревнования по гонкам на собачьих упряжках ранга «квалификация».

Состязания проведут по нескольким дисциплинам: скиджоринг — одна собака, скиджоринг — две собаки, упряжки — две, четыре, шесть собак. Запланированы выступления тренеров и питомцев кинологического центра, детские веселые старты, любительские заезды, сообщает «Магнитогорский рабочий».

Заявки на участие в зимнем спортивном празднике подали спортсмены из Магнитогорска, а также из Челябинской, Тюменской, Свердловской, Пермской, Оренбургской областей и Башкортостана. Спортсмены привезут своих питомцев — собак пород хаски, самоед, аляскинский маламут, овчарка, доберман, лайка, рассказывает менеджер по продажам и маркетингу ООО «УК «ММК-Курорт» Максим Ясько.

Соревнования пройдут 28 января в горнолыжном центре «Металлург-Магнитогорск». Начало в 11.00.