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08:18 (мск), источник: ГТРК "Южный Урал"

Оперный театр приоткроет тайны закулисья

Челябинский театр оперы и балета устроит открытую репетицию.

Зрители смогут понаблюдать за подготовкой к премьере оперы «Алеко» Сергея Рахманинова, сообщает корреспондент ГТРК «Южный Урал».

Инициатором необычного эксперимента выступила главный режиссер театра Екатерина Василёва.

«Южноуральцы смогут взглянуть на постановочный процесс, а после пообщаться с режиссером, солистами и артистами хора. Чтобы сохранить таинство премьеры, репетиция для зрителей пройдет не в зале, а в фойе второго этажа театра без декораций и костюмов», — отметили в пресс-службе театра.

Открытая репетиция пройдёт 11 февраля — чтобы попасть на нее, желающим придется приобрести билет на премьеру и пройти регистрацию. А на сцене спектакль впервые представят в рамках вечера одноактных опер 18 февраля.

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