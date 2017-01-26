Более 800 тысяч рублей заплатили южноуральцы за нарушение тишины

Штрафы за нарушение закона «О тишине» с момента его вступления в силу пополнили бюджет региона более чем на 800 тысяч рублей, сообщают в пресс-службе администрации Челябинска.

За громкую музыку, крики и использование пиротехники в ночное время были наказаны как обычные горожане, так и владельцы и сотрудники кафе и баров. Всего за 7 месяцев 2016 года на рассмотрение мировым судьям направлено 779 протоколов об административных правонарушениях.

Напомним, закон «О нарушении покоя граждан и тишины» на Южном Урале начал действовать с 16 мая 2016 года. Согласно документу, шуметь нельзя с 22 до 6 часов по будням и с 23 до 8 часов в выходные и праздничные дни. Штрафы за нарушения составляют от тысячи рублей для физических лиц до 100 тысяч для юридических лиц.