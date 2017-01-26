Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Эксперты назвали самые дешевые для переезда города мира
Народные средства, которыми лучше не пользоваться
Появились детали письма Сечина Путину с обещанием на 500 млрд
Видео мамы, уползающей из детской, набрало миллионы просмотров
Это официально: Екатерина Варнава выходит замуж
Кто будет воевать в Сирии, если Россия все-таки выведет войска Решение о частичном выводе войск Владимир Путин принял, «исходя из рекомендаций Министерства обороны»
Учителей московской школы обвинили в сексуальных домогательствах
Алла Пугачева сменила стиль трехлетнего сына (видео)
Похититель девочки оказался серийным маньяком-педофилом
Женщина умерла ,потому что ее приняли за пьяную
"Будто балкон упал на голову": Меладзе о беременности Грановской
В Киеве о том, чем США хотят заменить Порошенко
Кира Пластинина сыграла роскошную свадьбу в Мексике (фото)
Анджелина Джоли стала музой и лицом нового парфюма Guerlain
Суд вынес Елене Ксенофонтовой обвинительный приговор - СМИ
СМИ: Алибасов успокаивал Джигурду у Малахова
Тест трех супервнедорожников: 35 миллионов рублей в одном видео
Суд в США: автопилот не виноват в аварии
Фоторепортажи
14События недели в фотографиях
22«Облик перемен»
16Femen объявили о распаде движения
20Трамп стал 45-м президентом США
08:18 (мск), источник: АиФ Челябинск

Более 800 тысяч рублей заплатили южноуральцы за нарушение тишины

Штрафы назначили как горожанам, так и владельцам кафе.

Штрафы за нарушение закона «О тишине» с момента его вступления в силу пополнили бюджет региона более чем на 800 тысяч рублей, сообщают в пресс-службе администрации Челябинска.

За громкую музыку, крики и использование пиротехники в ночное время были наказаны как обычные горожане, так и владельцы и сотрудники кафе и баров. Всего за 7 месяцев 2016 года на рассмотрение мировым судьям направлено 779 протоколов об административных правонарушениях.

Напомним, закон «О нарушении покоя граждан и тишины» на Южном Урале начал действовать с 16 мая 2016 года. Согласно документу, шуметь нельзя с 22 до 6 часов по будням и с 23 до 8 часов в выходные и праздничные дни. Штрафы за нарушения составляют от тысячи рублей для физических лиц до 100 тысяч для юридических лиц.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Календарь праздничных дней в 2017 году
Минобороны напомнило Британии о проблемах с собственным флотом
«Газпром» предупредил о рисках транзита газа через Польшу
Премьер Госсовета КНР выступил за активизацию отношений с ФРГ
Конгресс США не даст денег на строительство стены с Мексикой
Виктория Нуланд покидает Госдепартамент
Информатор WADA Степанова выступит в Бостоне
Ученые: беспокойство увеличивает риск возникновения рака
Спорт
Вместо Раноккиа «Зенит» купит Ивановича Подводим итоги среды, представляя обзор самых громких слухов и новостей трансферного рынка
Авто
Первый кроссовер УАЗ: он может стать таким В Роспатенте зарегистрирован промышленный образец «автомобиля повышенной проходимости», который, как предполагает «Авто Mail.Ru», является одним из вариантов кроссовера УАЗ
Hi-Tech
Появился способ запускать пиратские игры на PlayStation 4 Группа хакеров взломала PlayStation 4 и нашла способ устанавливать «пиратские» игры на приставку со старой прошивкой
Кино
От Пугачевой до Собчак: все звезды на премьере «Притяжения» В Москве прошла премьера самого громкого и амбициозного российского фильма 2017 года, которую посетили звезды российского кино и шоу-бизнеса
Недвижимость
Самые эффектные цвета для дизайна квартир
На Урале сироту заселили в дом, сделанный из шпал
90% участков без подряда в Подмосковье признали неликвидом
В московском метро запустят «умные» эскалаторы
Леди
Как одеваются стильные француженки на самом деле (фото) Стиль женщин во Франции далек от тех стереотипов, которые ему часто приписывают. Никаких беретов и тельняшек. Тогда что?
Дети
В Казани учительницу наказали из-за SMS маме ученицы Женщина обвинила педагога в разглашении персональных данных.
Все о ремонте
Двушка в хрущевке: как распланировать пространство
7 недостатков интерьера, которые легко исправить
5 актуальных трендов в оформлении прихожих
Как разделить маленькую квартиру на зоны?
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь