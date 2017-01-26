Любовь к черному юмору оказалась признаком ума

Ученые попросили 156 взрослых людей обоих полов оценить, насколько смешными им кажутся карикатуры с черным юмором. Например, на одной из картинок был изображен врач, рассказывающий паре, ожидающей ребенка, о результатах медицинского обследования.

«Начнем, пожалуй, с хорошей новости: у вашего ребенка никогда не будет проблем с парковкой», — говорит доктор будущим родителям. Кроме того, все участники прошли тестирование на уровень вербального и невербального интеллекта, уровень агрессивности и склонность к резким перепадам настроения.

Оказалось, что, вне зависимости от пола, любовь к черному юмору напрямую связана с высоким IQ. Участники, получившие удовольствие от карикатур на «кладбищенские» темы, в среднем обладали более высоким интеллектом и уровнем образования, чем те, кто не оценил такие шутки. Кроме того, у любителей «черного юмора» отсутствовала склонность к вспышкам ярости, перепадам настроения и агрессивным поступкам. «Эмоциональная нестабильность и агрессивность, судя по всему, ведут к неспособности получать удовольствие от черного юмора», — делают вывод авторы исследования.

Ученые предположили, что обнаруженный ими феномен объясняется сложным характером «черного юмора» — для того, чтобы понимать такие шутки и не принимать их слишком «в лоб», требуются развитые интеллектуальные и эмоциональные способности.

Работа исследователей из Венского университета (Австрия) опубликована в журнале Cognitive Processing.