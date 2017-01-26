20-градусные морозы придут в Волгоград в конце рабочей недели
По сообщениям синоптиков ВДТВ, в конце недели в Волгограде ожидается резкое похолодание, особенно холодно будет в ночь с четверга на пятницу.
По сообщениям синоптиков ВДТВ, в конце недели в Волгограде ожидается резкое похолодание, особенно холодно будет в ночь с четверга на пятницу.
Специалисты волгоградского гидрометцентра информируют, что в последние рабочие дни — 27 и 28 января — прогнозируются настоящие крещенские холода.
27 января температура воздуха ночью упадет до −20… −22 градуса. Днем потеплеет до −14…−16 градусов. Ветер ожидается
В ночь на 28 января столбик термометра упадет до −17… −20 градусов. Днем в городе пройдет небольшой снег, температура −10… −12 градусов мороза.