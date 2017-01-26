Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Сбербанк начал оформлять ипотечные кредиты онлайн
Любители кофе живут дольше остальных
Предложение России стало сюрпризом на переговорах по Сирии
Учителей московской школы обвинили в сексуальных домогательствах
Кира Пластинина сыграла роскошную свадьбу в Мексике (фото)
Продолжение «Секретных материалов» от ЦРУ Спецслужбы США выложили в Интернет тысячи ранее засекреченных файлов
Видео мамы, уползающей из детской, набрало миллионы просмотров
Вокруг приемной дочки Анджелины Джоли назревает скандал
Похититель девочки оказался серийным маньяком-педофилом
Женщина умерла ,потому что ее приняли за пьяную
"Будто балкон упал на голову": Меладзе о беременности Грановской
В Киеве о том, чем США хотят заменить Порошенко
Датская принцесса получит на 45-летие остров за $10 миллионов
Это официально: Екатерина Варнава выходит замуж
Суд вынес Елене Ксенофонтовой обвинительный приговор - СМИ
СМИ: Алибасов успокаивал Джигурду у Малахова
УАЗ выпустит конкурента «Газели»: подробности
Переделки советских машин: угадай, что на фото
Фоторепортажи
14События недели в фотографиях
22«Облик перемен»
16Femen объявили о распаде движения
20Трамп стал 45-м президентом США
09:17 (мск), источник: VN.RU

Коммунальное гетто в нижней зоне Академгородка обнаружила прокуратура

В нижней зоне Академгородка прошла большая прокурорская проверка. Результаты ошеломительные: десятки домов оказались непригодными для проживания, а местная управляющая компания пытается поднимать тарифы.

Академгородок — уникальное место на карте Новосибирска. Десятки научно-исследовательских институтов и лабораторий. А недавно эксперты рынка недвижимости заявили, что самое дорогое жилье теперь не в Центральном районе Новосибирска, а на одной из улиц Академгородка. Но, несмотря на видимость социального благополучия, здесь есть целый жилой массив, где царит откровенная коммунальная вакханалия.

Юрий Самарцев с семьей живет на Рубиновой, 18. По его словам, надежды на коммунальщиков у местных жителей нет уже давно.

— В подъездах ремонтов никаких не делалось. По поводу уборки подъездов, что должны уборщицы приходить, — этого тоже нету. Может быть, раза два приходили в этом году, больше никаких уборщиц я не видал. В основном у меня жена моет в подъезде. На территории летом убираем сами, зимой убираем лед и снег, — рассказывает Юрий Самарцев.

Мужчина самостоятельно очистил подвал от мусора и теперь хранит там рабочий инвентарь: лопаты, инструмент. Ведь по дому многое приходится делать самому, среди соседей в основном пенсионеры. Надежда Емельянова живет неподалеку на улице Истринская. Состояние ее дома — аварийное.

— У нас все было в трещинах, все потолки, все… Дом постоянно деформируется. Весной в одну сторону дверь не закрывается, осенью в другую сторону не закрывается, потому что все рушится, подвалов у нас нет, в нижней части отвалилось уже все, — говорит Надежда Емельянова.

В очаг коммунального бедствия попали дома по улицам: Российская, Рубиновая, Гнесиных, Героев Труда, Океанская, Вяземская, Шатурская и не только. Районные прокуроры пришли к выводу, что 439 семей должны быть расселены. Их дома непригодны для проживания. Первые заявления в суд уже направлены.

— В ходе прокурорской проверки один из домов по улице Океанской был включен в такую программу и претендует на расселение в 2020-м году. По одному из домов в интересах одной из семей мы направили в суд заявление с требованием предоставить другое жилье, отвечающее необходимым требованиям. Если это требование будет удовлетворено, то будем готовить аналогичные заявления в интересах других граждан, — сообщил прокурор Советского района г. Новосибирска Николай Земеров.

При этом как бы абсурдно это не звучало, но несколько месяцев назад местная управляющая компания применила повышающий коэффициент на отопление. Ценник подняли на 40 процентов. В прокуратуре Советского района и по данному факту уже провели проверку. Вывод: требования коммунальщиков незаконны, в ветхих домах запрещено применять повышающие коэффициенты. Возврат прежних тарифов в ведомстве держат на особом контроле.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Взрыв в Сбербанке: до приговора дожили только двое
Минобороны напомнило Британии о проблемах с собственным флотом
«Газпром» предупредил о рисках транзита газа через Польшу
Премьер Госсовета КНР выступил за активизацию отношений с ФРГ
Конгресс США не даст денег на строительство стены с Мексикой
Виктория Нуланд покидает Госдепартамент
Информатор WADA Степанова выступит в Бостоне
Ученые: беспокойство увеличивает риск возникновения рака
Спорт
Вместо Раноккиа «Зенит» купит Ивановича Подводим итоги среды, представляя обзор самых громких слухов и новостей трансферного рынка
Авто
Первый кроссовер УАЗ: он может стать таким В Роспатенте зарегистрирован промышленный образец «автомобиля повышенной проходимости», который, как предполагает «Авто Mail.Ru», является одним из вариантов кроссовера УАЗ
Hi-Tech
Появился способ запускать пиратские игры на PlayStation 4 Группа хакеров взломала PlayStation 4 и нашла способ устанавливать «пиратские» игры на приставку со старой прошивкой
Кино
От Пугачевой до Собчак: все звезды на премьере «Притяжения» В Москве прошла премьера самого громкого и амбициозного российского фильма 2017 года, которую посетили звезды российского кино и шоу-бизнеса
Недвижимость
Самые эффектные цвета для дизайна квартир
На Урале сироту заселили в дом, сделанный из шпал
90% участков без подряда в Подмосковье признали неликвидом
В московском метро запустят «умные» эскалаторы
Леди
Как одеваются стильные француженки на самом деле (фото) Стиль женщин во Франции далек от тех стереотипов, которые ему часто приписывают. Никаких беретов и тельняшек. Тогда что?
Дети
В Казани учительницу наказали из-за SMS маме ученицы Женщина обвинила педагога в разглашении персональных данных.
Все о ремонте
Как быстро и просто преобразить интерьер
Двушка в хрущевке: как распланировать пространство
Как выбрать краску для стен: 7 правильных шагов
Как разделить маленькую квартиру на зоны?
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь