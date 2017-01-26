Коммунальное гетто в нижней зоне Академгородка обнаружила прокуратура

Юрий Самарцев с семьей живет на Рубиновой, 18. По его словам, надежды на коммунальщиков у местных жителей нет уже давно.

Академгородок — уникальное место на карте Новосибирска. Десятки научно-исследовательских институтов и лабораторий. А недавно эксперты рынка недвижимости заявили, что самое дорогое жилье теперь не в Центральном районе Новосибирска, а на одной из улиц Академгородка. Но, несмотря на видимость социального благополучия, здесь есть целый жилой массив, где царит откровенная коммунальная вакханалия.

— В подъездах ремонтов никаких не делалось. По поводу уборки подъездов, что должны уборщицы приходить, — этого тоже нету. Может быть, раза два приходили в этом году, больше никаких уборщиц я не видал. В основном у меня жена моет в подъезде. На территории летом убираем сами, зимой убираем лед и снег, — рассказывает Юрий Самарцев.

Мужчина самостоятельно очистил подвал от мусора и теперь хранит там рабочий инвентарь: лопаты, инструмент. Ведь по дому многое приходится делать самому, среди соседей в основном пенсионеры. Надежда Емельянова живет неподалеку на улице Истринская. Состояние ее дома — аварийное.

— У нас все было в трещинах, все потолки, все… Дом постоянно деформируется. Весной в одну сторону дверь не закрывается, осенью в другую сторону не закрывается, потому что все рушится, подвалов у нас нет, в нижней части отвалилось уже все, — говорит Надежда Емельянова.

В очаг коммунального бедствия попали дома по улицам: Российская, Рубиновая, Гнесиных, Героев Труда, Океанская, Вяземская, Шатурская и не только. Районные прокуроры пришли к выводу, что 439 семей должны быть расселены. Их дома непригодны для проживания. Первые заявления в суд уже направлены.

— В ходе прокурорской проверки один из домов по улице Океанской был включен в такую программу и претендует на расселение в 2020-м году. По одному из домов в интересах одной из семей мы направили в суд заявление с требованием предоставить другое жилье, отвечающее необходимым требованиям. Если это требование будет удовлетворено, то будем готовить аналогичные заявления в интересах других граждан, — сообщил прокурор Советского района г. Новосибирска Николай Земеров.

При этом как бы абсурдно это не звучало, но несколько месяцев назад местная управляющая компания применила повышающий коэффициент на отопление. Ценник подняли на 40 процентов. В прокуратуре Советского района и по данному факту уже провели проверку. Вывод: требования коммунальщиков незаконны, в ветхих домах запрещено применять повышающие коэффициенты. Возврат прежних тарифов в ведомстве держат на особом контроле.