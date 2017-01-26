Социологи: 40% челябинцев не заметили улучшений в жизни города в 2016 году

Челябинцам предложили ответить на вопрос, в каких из перечисленных аспектов жизни города и его населения в 2016 году произошли наиболее заметные улучшения. Респондентам предлагалось выбрать не более трёх позиций, а среднее число выборов составило 1,46.

Наиболее позтивным аспектом жизни города было названо проведение спортивных и культурно-массовых мероприятий. Улучшение в этом направлении отметили 22,5% опрошенных. Как правило, это были женщины, респонденты среднего возраста, по социальному положению — специалисты с высшим образованием, горожане со средним уровнем материальной обеспеченности.

На второй строчке в рейтинге улучшений — благоустройство территории города: озеленение, парки, скверы, ремонт и строительство детских площадок (17,5%). Эта тема не раз тиражировалась в СМИ, учитывая специфику года выборов депутатов Госдуы.

Улучшения в вопросе благоустройства городской среды чаще отмечали женщины и жители Калининского, Металлургического и Центрального районов города.

Улучшения в вопросе строительства и ремонта дорог отметили 14% респондентов. Чаще остальных этот вариант выбирали женщины, респонденты в возрасте старше 50 лет, с высшим образованием, по социальному положению — предприниматели и пенсионеры, а также горожане с уровнем материальной обеспеченности выше среднего.

Улучшения в вопросе предоставления услуг в сфере культуры и досуга отметили 6,9% опрошенных, чаще — жители Курчатовского и Советского районов, а 5,7% высказались о том, что наиболее позитивные изменения произошли в предоставлении услуг дошкольного образования. В лидерах — Калининский и Тракторозаводский районы. По 5,4% горожан сказали об успехах в борьбе с коррупцией среди чиновников и должностных лиц и охране общественного порядка. Остальные позиции набрали менее 5%. Примечательно, что улучшения экологической обстановки в Челябинске не отметил ни один из респондентов.

А вот тех, кто не увидел улучшений ни по одному из перечисленных аспектов жизни города оказалось 40%. Отдельно отмечается тот факт, что большинство опрошенных не отметили улучшений ни в одном из направлений, что является тревожным сигналом для городской власти.

Метод исследования: инициативный опрос населения города Челябинска старше 18 лет методом личного формализованного интервью.

Заказчик исследования: Челябинский филиал РАНХиГС (инициативное, оплачено из собственных средств). География опроса: город Челябинск.

Время проведения опроса: 19 — 23 декабря 2016 г.

Объем выборочной совокупности: 700 респондентов. Статистическая погрешность данных: +4%.

Подготовка данных для СМИ: Дарья Аверьянова.