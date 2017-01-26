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09:07 (мск), источник: PROUFU.ru

В Башкирии нашлась 14-летняя Ангелина Якшеева, которую искали почти месяц

В Башкирии нашлась 14-летняя Ангелина Якшеева. Напомним, девочка пропала в неизвестном направлении 3 января из дома в городе Салават по улице 50 лет Победы, 19.

Известно, что на днях появилось сообщение о том, что девушка нашлась, жива и здорова. Находилась она в городе Ишимбай, там по ориентировке ее нашли сотрудники полиции. Подробности исчезновения Ангелины неизвестны.

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