В Башкирии нашлась 14-летняя Ангелина Якшеева, которую искали почти месяц
В Башкирии нашлась 14-летняя Ангелина Якшеева. Напомним, девочка пропала в неизвестном направлении 3 января из дома в городе Салават по улице 50 лет Победы, 19.
В Башкирии нашлась 14-летняя Ангелина Якшеева. Напомним, девочка пропала в неизвестном направлении 3 января из дома в городе Салават по улице 50 лет Победы, 19.
Известно, что на днях появилось сообщение о том, что девушка нашлась, жива и здорова. Находилась она в городе Ишимбай, там по ориентировке ее нашли сотрудники полиции. Подробности исчезновения Ангелины неизвестны.