Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Цена самого маленького жилья в Москве снизилась на 10%
Народные средства, которыми лучше не пользоваться
В центре столицы произошла массовая драка
Поклонники обсуждают фото подросшей дочки Харламова и Асмус
Датская принцесса получит на 45-летие остров за $10 миллионов
Какой вы студент?Пройдите забавный тест, результаты которого напомнят, кем вы были в студенческие годы - ботаником или душой группы
У Пелагеи и хоккеиста Ивана Телегина родилась дочь
Поклонники обсуждают фото подросшей дочки Харламова и Асмус
Потерявшую сознание женщину 3 часа возили в автобусе, она умерла
В магазине бытовой техники захвачены заложники
В армии Украины рассказали о «сдохших» БМП Порошенко – СМИ
Толпа гневно митинговала у правительства Киева
Датская принцесса получит на 45-летие остров за $10 миллионов
Это официально: Екатерина Варнава выходит замуж
Суд вынес Елене Ксенофонтовой обвинительный приговор - СМИ
СМИ: Алибасов успокаивал Джигурду у Малахова
УАЗ выпустит конкурента «Газели»: подробности
Переделки советских машин: угадай, что на фото
Фоторепортажи
6В Италии спасли трех щенков из накрытого лавиной отеля
7Арктическая бригада РФ провела учения по езде на упряжках
10«Бегущий огонь»
10В Великобритании выпустят марки в честь Дэвида Боуи
11:45 (мск), источник: Newslab.ru

Директоров красноярских школ предложили не согласовывать в Горсовете

Мнения депутатов разделились: одни посчитали, что утверждать надо всех, чтобы исключить возможные коррупционные факторы, а другие отмечали, что для того чтобы утверждать людей на должности руководителей образовательных учреждений, у депутатов нет опыта и должной квалификации.

Источник: Reuters

В Горсовете Красноярска поспорили из-за утверждения на должность директоров школ.

25 января на комиссии по городскому самоуправлению в числе прочих обсуждались изменения в Устав города. Среди них оказался вопрос, связанный с необходимостью утверждения на должность директоров автономных муниципальных учреждений, включая директоров некоторых школ, детских садов и учреждений. Председатель комиссии Виталий Дроздов сразу предупредил коллег, что голосования по этим вопросам не будет, предлагается пока просто обсудить инициативы.

«Мы людей сюда приглашаем, целый день они сидят, потом говорим “спасибо” — и они уходят. В процедуре согласования предлагается исключить согласование директоров школ и садиков. Только их, а остальных оставить», — пояснил Виталий Дроздов.

Мнения депутатов разделились: одни посчитали, что утверждать надо всех, чтобы исключить возможные коррупционные факторы, а другие отмечали, что для того чтобы утверждать людей на должности руководителей образовательных учреждений, у депутатов нет опыта и должной квалификации. В качестве примера в поддержку второго мнения привели ситуацию с представлением Алексея Лапкова на должность директора лицея № 6, которым он руководил до того, как его назначали на должность руководителя управления образования. Утверждалось, что вместо профессиональных качеств педагога депутаты обсуждали косвенно касающиеся его деятельности вопросы и его отношения с коллегами.

Обсуждение изменений в устав города продолжилось почти полчаса, но депутаты так и не смогли прийти к общему мнению. Следующее обсуждение состоится через 2 недели, и к этому времени депутатам предстоит выработать какое-то единое решение.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Дрифтеры устроили «пьяный» заезд в центре Красноярска
Оппозиция Сирии отказалась от предложенной Россией конституции
В Крыму идет спецоперация против экстремистов «Хизб ут-Тахрира»
Виктория Нуланд покидает Госдепартамент
IKEA заявила о снижении цен в России
Госструктурам хотят запретить обновлять иностранный софт
В Индии скончался российский посол Александр Кадакин
К юбилею Боуи выпустят серию почтовых марок
Спорт
Моуринью — 54. Почему Жозе все еще Особенный Сегодня отмечает день рождения один из самых известных тренеров современности
Авто
Первый кроссовер УАЗ: он может стать таким В Роспатенте зарегистрирован промышленный образец «автомобиля повышенной проходимости», который, как предполагает «Авто Mail.Ru», является одним из вариантов кроссовера УАЗ
Hi-Tech
Появился способ запускать пиратские игры на PlayStation 4 Группа хакеров взломала PlayStation 4 и нашла способ устанавливать «пиратские» игры на приставку со старой прошивкой
Кино
Назван самый кассовый оскароносный фильм в истории В преддверии 89-й церемонии вручения премии «Оскар» The Wall Street Journal составил и опубликовал рейтинг фильмов, награжденных престижной премией
Недвижимость
Молодым семьям выделят деньги на покупку жилья
Под Петербургом активизировались черные риелторы
Как сделать тесную квартиру комфортной?
В Китае 19 многоэтажных зданий снесли за 10 секунд
Леди
Как одеваются стильные француженки на самом деле (фото) Стиль женщин во Франции далек от тех стереотипов, которые ему часто приписывают. Никаких беретов и тельняшек. Тогда что?
Дети
Близняшки с разным цветом кожи покорили соцсети Мама малышек европейского происхождения, папа – афроамериканец.
Все о ремонте
Как быстро и просто преобразить интерьер
Двушка в хрущевке: как распланировать пространство
Как выбрать краску для стен: 7 правильных шагов
Как разделить маленькую квартиру на зоны?
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь