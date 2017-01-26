Директоров красноярских школ предложили не согласовывать в Горсовете

В Горсовете Красноярска поспорили из-за утверждения на должность директоров школ.

25 января на комиссии по городскому самоуправлению в числе прочих обсуждались изменения в Устав города. Среди них оказался вопрос, связанный с необходимостью утверждения на должность директоров автономных муниципальных учреждений, включая директоров некоторых школ, детских садов и учреждений. Председатель комиссии Виталий Дроздов сразу предупредил коллег, что голосования по этим вопросам не будет, предлагается пока просто обсудить инициативы.

«Мы людей сюда приглашаем, целый день они сидят, потом говорим “спасибо” — и они уходят. В процедуре согласования предлагается исключить согласование директоров школ и садиков. Только их, а остальных оставить», — пояснил Виталий Дроздов.

Мнения депутатов разделились: одни посчитали, что утверждать надо всех, чтобы исключить возможные коррупционные факторы, а другие отмечали, что для того чтобы утверждать людей на должности руководителей образовательных учреждений, у депутатов нет опыта и должной квалификации. В качестве примера в поддержку второго мнения привели ситуацию с представлением Алексея Лапкова на должность директора лицея № 6, которым он руководил до того, как его назначали на должность руководителя управления образования. Утверждалось, что вместо профессиональных качеств педагога депутаты обсуждали косвенно касающиеся его деятельности вопросы и его отношения с коллегами.