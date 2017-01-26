Казаки будут помогать омским полицейским выявлять нарушителей правил парковки

Андрей Дубовой, казак Сибирского отдельского казачьего общества: «Ездим по дорогам нашего города и снимаем нарушителей под знаками “Стоянка, остановка запрещена”. Фиксируем автомобили и привозим данные в ГИБДД, а там уже инспекторы выписывают штрафы».

О помощи попросили автодорожные инспекторы. Казаки вышли компенсировать нехватку кадров. С ведомством заключили договор, определили полномочия. Теперь служилые люди не только охраняют границы, но и следят за порядком в городе. В частности — курируют мобильные комплексы видеофиксации. Каждый час с передвижного комплекса снимают показания и отсылают сотрудникам ГИБДД. Весной казаки получат в свое распоряжение еще несколько приборов контроля правил парковки.