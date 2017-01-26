Слабослышащие школьники с 1 сентября пойдут в новую школу в Новосибирске
В Новосибирске в сентябре 2017 года откроется новая школа для слабослышащих и глухих детей, сообщает
В Новосибирске в сентябре 2017 года откроется новая школа для слабослышащих и глухих детей, сообщает
1 сентября 2017 года откроется новое здание
«Это важный социальный объект. Школа принимает не только детей из Новосибирска, но и со всей области. В новом здании специализированной
Сейчас
Здание школы будет состоять из 4 блоков, которые соединены между собой. В первый блок входят мастерские, спортивный зал, медицинский пункт, тренажёрный зал, библиотека. Второй блок включает гардероб, столовую, интернат, учебные классы, актовый зал. Третий блок — два бассейна, четвёртый — детский сад.