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08:51 (мск), источник: Вести - Новосибирск

Слабослышащие школьники с 1 сентября пойдут в новую школу в Новосибирске

В Новосибирске в сентябре 2017 года откроется новая школа для слабослышащих и глухих детей, сообщает пресс-служба мэрии.

1 сентября 2017 года откроется новое здание школы-интерната № 37 для глухих и слабослышащих детей из Новосибирска. Новая школа общей площадью больше 13 тысяч кв м сможет вместить 220 учащихся. Стоимость объекта составляет более 590 млн рублей.

«Это важный социальный объект. Школа принимает не только детей из Новосибирска, но и со всей области. В новом здании специализированной школы-интерната, укомплектованном дорогостоящим оборудованием, стоимость одного места выше, чем в средней школе, — более 2 млн рублей, — отметил Анатолий Локоть.

Сейчас школа-интернат находится на улице Саратовской, в котором располагается с 1951 года.

Здание школы будет состоять из 4 блоков, которые соединены между собой. В первый блок входят мастерские, спортивный зал, медицинский пункт, тренажёрный зал, библиотека. Второй блок включает гардероб, столовую, интернат, учебные классы, актовый зал. Третий блок — два бассейна, четвёртый — детский сад.

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