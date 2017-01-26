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16:15 (мск), источник: PROUFU.ru

В Башкирии после 3-х месяцев поиска нашелся 27-летний Евгений Куликов

Евгений Куликов, житель города Стерлитамак пропал еще 28 октября прошлого года. Родные начали бить тревогу и обратились в полицию и группу поиска пропавших.

Известно, что в тот день мужчина направился с улицы Щербакова в сторону ж/д моста. По словам Павла Нестерова, лидера группы поиска пропавших, вчера Евгений объявился. Оказалось, что все это время мужчина находился в диспансере и не мог связаться с родными, так как плохо себя чувствовал.

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