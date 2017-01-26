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10:33 (мск), источник: ИА Татар-информ

В Казани откроется пункт приема вторсырья

(Казань, 26 января, «Татар-информ»). В Казани 27 января откроется пункт приема вторичного сырья, сообщает Министерство строительства, архитектуры и ЖКХ РТ.

На данный момент в городе функционирует четыре пункта приема вторсырья. За весь их период работы общий объем сбора вторичного сырья составил более 1 тыс. т. Это примерно более 10 тыс. куб. м отходов (11 тыс. контейнеров), подлежащих захоронению на полигонах.

Необходимо организовать не менее 30 пунктов приема в шаговой доступности для жителей МКД.

Как поясняет министерство, успешная реализация проекта позволит уменьшить объемы захоронения отходов на полигонах, вовлечь вторичные ресурсы на переработку. Также создать новые рабочие места.

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