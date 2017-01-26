У берегов Сочи спасатели взорвали в море авиационные бомбы

Как сообщал «Югополис», на прошлой неделе в ходе поиска фрагментов разбившегося в акватории Сочи самолета Ту-154 примерно в 500 метрах от побережья Адлерского района был обнаружен двухмоторный самолет времен Великой Отечественной войны. Также были найдены 3 авиабомбы времен Великой Отечественной войны, предположительно типа ФАБ-100.

Как сообщает пресс-служба ЮРПСО, специалисты обследовали найденный самолет времен ВОВ и боеприпасы. После проведения всех необходимых мероприятий саперы начали подготовку к ликвидации авиабомб в акватории моря.

Ликвидация происходила следующим образом — боеприпасы были остроплены, с помощью пневматических понтонов подняты над грунтом и под водой перемещены в определенную для их ликвидации точку. Все боеприпасы были транспортированы севернее самого самолета на 350 метров (параллельно берегу от Адлера в сторону поселка Хоста). После буксировки авиабомбы опустили на грунт, укрепили в месте уничтожения и установили на них накладной заряд.

После подрыва водолаз обследовал место уничтожения авиационных бомб. Только после того как специалисты МЧС убедились, что все боеприпасы уничтожены и остатков взрывчатых веществ нет, работы были завершены.