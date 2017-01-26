Челябинских школьников ввели в заблуждение — карантин не объявлен

Как рассказали агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе городской администрации, сегодня родители и педагоги с утра «обрывают» телефоны в мэрии и управлении здравоохранения города с вопросами о введении карантина.

«Челябинцев ввела в заблуждение новость, размещенная утром на одном из городских сайтов, который даже не является СМИ, о введении карантина в челябинских школах с 27 января, — пояснили в горадминистрации. — Данная информация не соответствует действительности. Все занятия проводятся в обычном режиме».

По данным Роспотребнадзора, в Челябинске наблюдается спад заболеваемости ОРВИ и гриппом по всем возрастным категориям. По сравнению с предыдущей неделей снижение заболеваемости составляет 20%.

Напомним, что учебный процесс в школах и учреждениях дополнительного образования был приостановлен с 11 по 18 января.