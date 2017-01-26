Челябинских школьников ввели в заблуждение — карантин не объявлен
В Челябинске занятия во всех школах проводятся в обычном режиме. Новость о введении карантина для школьников оказалась ложной.
В Челябинске занятия во всех школах проводятся в обычном режиме. Новость о введении карантина для школьников оказалась ложной.
Как рассказали агентству «Урал-пресс-информ» в
«Челябинцев ввела в заблуждение новость, размещенная утром на одном из городских сайтов, который даже не является СМИ, о введении карантина в челябинских школах с 27 января, — пояснили в горадминистрации. — Данная информация не соответствует действительности. Все занятия проводятся в обычном режиме».
По данным Роспотребнадзора, в Челябинске наблюдается спад заболеваемости ОРВИ и гриппом по всем возрастным категориям. По сравнению с предыдущей неделей снижение заболеваемости составляет 20%.
Напомним, что учебный процесс в школах и учреждениях дополнительного образования был приостановлен с 11 по 18 января.