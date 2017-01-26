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10:28 (мск), источник: Prokazan.ru

Минюст РТ увеличил предельный возраст пребывания на госслужбе

Министерство юстиции Татарстана увеличило предельный возраст пребывания на государственной службе с 60 до 65 лет. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

— Законом Республики Татарстан от 26 декабря 2016 года № 107-ЗРТ «О внесении изменений в Закон РТ “О государственной гражданской службе Республики Татарстан” и Кодекс РТ о муниципальной службе» определен стаж государственной гражданской службы и муниципальной службы для назначения пенсии за выслугу лет в зависимости от года назначения пенсии, — говорится в сообщении.

Сообщается, что госслужащему, достигшему предельного возраста пребывания на государственной службе, замещающему должность государственной службы категории «помощники (советники)» срок работы с его согласия может быть продлен по решению нанимателя до окончания срока полномочий указанного лица.

 — В состав месячного денежного содержания, исходя из которого исчисляется и устанавливается пенсия за выслугу лет, включается также ежемесячное денежное поощрение в размере, не превышающем месячного должностного оклада, — добавили в ведомстве.

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