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10:46 (мск), источник: ТАСС

TDG: динозавры погибли от холода и темноты

Исследователи Потсдамского института подтвердили гипотезу, согласно которой динозавры вымерли от изменения климата, произошедшего в результате падения на Землю астероида.

Источник: Reuters

ЖЕНЕВА, 26 января. /Корр. ТАСС Константин Прибытков/. Специалисты Потсдамского института изучения климатических изменений из Германии смоделировали условия, приведшие около 65 млн лет назад к вымиранию динозавров.

Их научная работа подтверждает гипотезу, согласно которой древние ящеры, а с ними три четверти всего живого погибли вследствие холода и тьмы, установившихся на Земле после падения астероида диаметром 10 км на территории современного полуострова Юкатан в Мексике. При этом фатальную роль сыграл, как считают постдамские исследователи, слой сернокислого тумана в атмосфере, закрывший планету от Солнца.

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Об этой катастрофе напоминает кратер Чиксулуб диаметром 180 км, образовавшийся в результате удара астероида о Землю. Немецкие климатологи пришли к выводу, что в верхних слоях атмосферы сформировались микроскопические капли серной кислоты. Они стали на долгие десятилетия плотным экраном для солнечных лучей: планета погрузилась в почти полную тьму, а средняя температура на ней понизилась на 26 градусов. В течение трех лет или даже больше температура воздуха у поверхности Земли оставалась ниже нуля. Согласно научному моделированию, климат пришел в норму только по прошествии трех десятков лет.

Отсутствие света и невозможность фотосинтеза вызвало гибель многих растений, травоядных животных, а вслед за ними и хищников. Пострадала вся пищевая цепочка. Климатический шок стал смертельным для динозавров, эволюция которых проходила в жарких районах, где пища была в изобилии. Исчезновение ящеров открыло путь к распространению на планете млекопитающих — более приспособленных к холоду, а впоследствии — к появлению людей.

Как отмечает сообщившая о научных выводах немецких климатологов газета Tribune de Geneve, до сих пор в научных кругах высказывалось лишь мнение о появлении 65 млн лет назад в результате удара астероида гигантских облаков пыли, закрывших Землю от солнечных лучей. Однако ученые в Потсдаме пришли к заключению, что события в указанный период развивались гораздо более драматично. По их мнению, падение астероида вызвало мгновенное испарение 100 млрд тонн серы, содержавшейся в скалах Чиксулуба. Это в 10 тыс. раз больше, чем при извержении вулкана Пинатубо (Филиппины) в 1991 году. Между тем, это извержение привело к образованию в атмосфере на несколько месяцев глобального слоя сернокислого тумана и понижению среднемировой температуры на полградуса.

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