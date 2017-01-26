Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
В московском метро запустят «умные» эскалаторы
Женщины не знают, в каком возрасте пора следить за сердцем
В Хабаровске мужчина признался в убийстве своей семьи
Вокруг приемной дочки Анджелины Джоли назревает скандал
Светящиеся в темноте волосы: в Сети обсуждают новый тренд
Какой вы студент?Пройдите забавный тест, результаты которого напомнят, кем вы были в студенческие годы - ботаником или душой группы
Видео мамы, уползающей из детской, набрало миллионы просмотров
Вокруг приемной дочки Анджелины Джоли назревает скандал
Держать крупных собак в квартирах предложили запретить
19 многоэтажек снесли за 10 секунд (видео)
"Будто балкон упал на голову": Меладзе о беременности Грановской
В Киеве о том, чем США хотят заменить Порошенко
Светящиеся в темноте волосы: в Сети обсуждают новый тренд
Дима Билан проводит отпуск с родителями
СМИ: стал известен последний тайный шаг Обамы на посту президента
«Крушение ЕС»: Польша о переговорах во Франции
Тест трех супервнедорожников: 35 миллионов рублей в одном видео
Суд в США: автопилот не виноват в аварии
Фоторепортажи
22«Облик перемен»
8«Женский марш» против Трампа
9NASA показало посадку зонда на Титан
10«Бегущий огонь»
10:23 (мск), источник: Nakanune.ru

На Юго-Западе Екатеринбурга из кранов хлынула коричневая вода с песком. В Водоканале объяснили, что произошло

Жители Юго-Западного микрорайона Екатеринбурга пожаловались на то, что вода в их кранах изменила цвет и вместе с ней пошел песок. Как передает корреспондент Накануне.RU, фотографии коричневой воды появились в сообществе «Типичный Екатеринбург» в соцсети Вконтакте.

«Юго-Запад. Вода изменила цвет. Теперь вместе с ней из крана бежит бесплатный песок», — написал один из подписчиков, не уточнив, на какой улице это произошло.

В екатеринбургском МУП Водоканал пояснили, что за внутиридомовые сети отвечает управляющая компания.

«Если возникают какие-то разногласия, УК вызывает представителя лаборатории Водоканала, отбирают пробы на магистрали, которая идет в дом, на вводе в дом и внутри квартиры. С помощью всех этих манипуляций выясняют точку, где качество воды снизилось, и того, кто за эту точку отвечает. Если подтверждается, что качество снизилось до ввода в дом, то Водоканал проводит промывку сетей. Если же выясняется, что качество воды снизилось уже во внутридомовых сетях, то, соответственно, управляющая компания организует работы по устранению», — сообщили Накануне.RU в пресс-службе Водоканала.

Там отметили, что подобные случаи могут быть связаны с работами Водоканала, которые проводились неподалеку от дома.

«Если это проблема одной квартиры и одного стояка, то это показатель какого-то нарушения правил эксплуатации внутридомовых сетей. Если страдает весь дом, и во всех стояках снижается качество воды, то с большой долей вероятности, проблема на наружных сетях. Как правило, вне зависимости от того, из какой точки эта вода пришла, явление с коричневыми цветами крайне редко продолжается больше 15 минут. Что касается использования холодной воды, то мы предупреждаем, что особенно в утренние часы лучше использовать воду после того, как несколько минут ее пропустить. Как правило, трубы внутри домов пока еще остаются стальными, и это соответствует законам физики, когда на ночь или на день вода в стояках останавливается, потому что водозабор снижается, и в трубах начинается естественная коррозия. И кто первый в доме проснулся и включил воду, получает «всю радость» этой коррозии, которая исчезает, едва начинается движение воды.

Скорее всего, там уже вопрос закрыт, потому что практика показывает, что люди сфотографировали, выложили в сеть, начинают разбираться, и выясняется, что уже все нормализовалось. Те, кто выложил, уже и забыли об этом, а СМИ потом пишут неделю, — добавили в пресс-службе.

Напомним, как сообщало Накануне.RU, в прошлом году в уральском городе Тавда у местных жителей из крана пошла вода с белыми червями. Свердловское управление Роспотребнадзора провело проверку и пришло к выводу, что белые черви — это личинки двукрылых насекомых, а именно толстохоботных комаров.

Буквально через несколько дней черви из крана хлынули и в столице Среднего Урала.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Дело Чудновец: выбраться из паутины
Оппозиция Сирии отказалась от предложенной Россией конституции
«Газпром» предупредил о рисках транзита газа через Польшу
Виктория Нуланд покидает Госдепартамент
IKEA заявила о снижении цен в России
Конгресс США не даст денег на строительство стены с Мексикой
Информатор WADA Степанова выступит в Бостоне
В Индии скончался российский посол Александр Кадакин
Спорт
Вместо Раноккиа «Зенит» купит Ивановича Подводим итоги среды, представляя обзор самых громких слухов и новостей трансферного рынка
Авто
Первый кроссовер УАЗ: он может стать таким В Роспатенте зарегистрирован промышленный образец «автомобиля повышенной проходимости», который, как предполагает «Авто Mail.Ru», является одним из вариантов кроссовера УАЗ
Hi-Tech
Появился способ запускать пиратские игры на PlayStation 4 Группа хакеров взломала PlayStation 4 и нашла способ устанавливать «пиратские» игры на приставку со старой прошивкой
Кино
От Пугачевой до Собчак: все звезды на премьере «Притяжения» В Москве прошла премьера самого громкого и амбициозного российского фильма 2017 года, которую посетили звезды российского кино и шоу-бизнеса
Недвижимость
Самые эффектные цвета для дизайна квартир
Держать крупных собак в квартирах предложили запретить
Эксперты назвали самые дешевые для переезда города мира
Молодым семьям Петербурга дадут деньги на жилье
Леди
Как одеваются стильные француженки на самом деле (фото) Стиль женщин во Франции далек от тех стереотипов, которые ему часто приписывают. Никаких беретов и тельняшек. Тогда что?
Дети
Близняшки с разным цветом кожи покорили соцсети Мама малышек европейского происхождения, папа – афроамериканец.
Все о ремонте
Двушка в хрущевке: как распланировать пространство
7 недостатков интерьера, которые легко исправить
5 актуальных трендов в оформлении прихожих
Как разделить маленькую квартиру на зоны?
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь