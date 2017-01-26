На Юго-Западе Екатеринбурга из кранов хлынула коричневая вода с песком. В Водоканале объяснили, что произошло

«Юго-Запад. Вода изменила цвет. Теперь вместе с ней из крана бежит бесплатный песок», — написал один из подписчиков, не уточнив, на какой улице это произошло.

«Если возникают какие-то разногласия, УК вызывает представителя лаборатории Водоканала, отбирают пробы на магистрали, которая идет в дом, на вводе в дом и внутри квартиры. С помощью всех этих манипуляций выясняют точку, где качество воды снизилось, и того, кто за эту точку отвечает. Если подтверждается, что качество снизилось до ввода в дом, то Водоканал проводит промывку сетей. Если же выясняется, что качество воды снизилось уже во внутридомовых сетях, то, соответственно, управляющая компания организует работы по устранению», — сообщили Накануне.RU в пресс-службе Водоканала.

Там отметили, что подобные случаи могут быть связаны с работами Водоканала, которые проводились неподалеку от дома.

«Если это проблема одной квартиры и одного стояка, то это показатель какого-то нарушения правил эксплуатации внутридомовых сетей. Если страдает весь дом, и во всех стояках снижается качество воды, то с большой долей вероятности, проблема на наружных сетях. Как правило, вне зависимости от того, из какой точки эта вода пришла, явление с коричневыми цветами крайне редко продолжается больше 15 минут. Что касается использования холодной воды, то мы предупреждаем, что особенно в утренние часы лучше использовать воду после того, как несколько минут ее пропустить. Как правило, трубы внутри домов пока еще остаются стальными, и это соответствует законам физики, когда на ночь или на день вода в стояках останавливается, потому что водозабор снижается, и в трубах начинается естественная коррозия. И кто первый в доме проснулся и включил воду, получает «всю радость» этой коррозии, которая исчезает, едва начинается движение воды.

Скорее всего, там уже вопрос закрыт, потому что практика показывает, что люди сфотографировали, выложили в сеть, начинают разбираться, и выясняется, что уже все нормализовалось. Те, кто выложил, уже и забыли об этом, а СМИ потом пишут неделю, — добавили в пресс-службе.

Напомним, как сообщало Накануне.RU, в прошлом году в уральском городе Тавда у местных жителей из крана пошла вода с белыми червями. Свердловское управление Роспотребнадзора провело проверку и пришло к выводу, что белые черви — это личинки двукрылых насекомых, а именно толстохоботных комаров.

Буквально через несколько дней черви из крана хлынули и в столице Среднего Урала.