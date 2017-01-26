В Индии умер посол РФ Александр Кадакин
КИЕВ, 26 янв — РИА Новости Украина. В четверг в
КИЕВ, 26 янв — РИА Новости Украина. В четверг в
«Посольство РФ в республике Индия с глубоким прискорбием извещает, что 26 января после непродолжительной болезни в одной из центральных больниц
Александр Кадакин родился 22 июля 1949 года в Кишиневе. В 1972 году окончил Московский государственный институт международных отношений МИД СССР, тогда же приступил к дипломатической службе, начав работу в посольстве СССР в Индии. В 1978—1989 годах работал в центральном аппарате МИД, а в 1989 вернулся в Индию в качестве
В 1992—1997 годах возглавлял российскую дипмиссию в Непале, в 1997—1999 годах был директором Департамента лингвистического обеспечения МИД РФ. В 1999—2004 годах Кадакин провел первую командировку в качества посла РФ в Индии. В 2004—2005 годах — посол по особым поручениям МИД, а с 2005 года по 2009 год был послом России в Швеции. В октябре 2009 года был вновь назначен послом в Индии.
Являлся академиком Российской академии естественных наук, владел английским, хинди, румынским, урду, французским языками.
Напомним, в декабре посол РФ в Турции Андрей Карлов умер в результате вооруженного нападения.
Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что в апреле 2016 года спецслужбы США пытались завербовать