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10:21 (мск), источник: "РИА Новости" Украина

В Индии умер посол РФ Александр Кадакин

КИЕВ, 26 янв — РИА Новости Украина. В четверг в Нью-Дели в результате болезни умер посол РФ в Индии Александр Кадакин, сообщили РИА Новости в посольстве РФ в Индии.

Источник: "РИА Новости" Украина

«Посольство РФ в республике Индия с глубоким прискорбием извещает, что 26 января после непродолжительной болезни в одной из центральных больниц Нью-Дели скончался чрезвычайный и полномочный посол России в Индии А. М. Кадакин. На посту главы российской дипломатической миссии он работал с ноября 2009 года. Вся дипломатическая карьера А. М. Кадакина с 1971 года была тесно связана с развитием российско-индийских отношений», — сообщили в посольстве.

Александр Кадакин родился 22 июля 1949 года в Кишиневе. В 1972 году окончил Московский государственный институт международных отношений МИД СССР, тогда же приступил к дипломатической службе, начав работу в посольстве СССР в Индии. В 1978—1989 годах работал в центральном аппарате МИД, а в 1989 вернулся в Индию в качестве советника-посланника.

В 1992—1997 годах возглавлял российскую дипмиссию в Непале, в 1997—1999 годах был директором Департамента лингвистического обеспечения МИД РФ. В 1999—2004 годах Кадакин провел первую командировку в качества посла РФ в Индии. В 2004—2005 годах — посол по особым поручениям МИД, а с 2005 года по 2009 год был послом России в Швеции. В октябре 2009 года был вновь назначен послом в Индии.

Являлся академиком Российской академии естественных наук, владел английским, хинди, румынским, урду, французским языками.

Напомним, в декабре посол РФ в Турции Андрей Карлов умер в результате вооруженного нападения.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что в апреле 2016 года спецслужбы США пытались завербовать советника-посланника посольства РФ в Вашингтоне.

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