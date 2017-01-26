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10:35 (мск), источник: РБК - Украина

В Одессе знаменитая Потемкинская лестница превратилась в притон для бомжей

Знаменитая Потемкинская лестница в Одессе вновь оказалась в центре внимания общественности.

Под одной из самых популярных достопримечательностей Южной Пальмиры активисты обнаружили огромный склад мусора и место для ночевки бездомных. Об этом рассказал активист движения «Зеленый List» Владислав Балинский.

Как оказалось, в арочные галереи под Потемкинской лестницей можно беспрепятственно попасть через старые железные ворота, которые расположены в боковой части конструкции.

«Увиденное мною повергло меня в шок! Сейчас уже, я могу утверждать, что мы стояли всего лишь в шаге от того, чтобы, возможно навсегда потерять памятник национального значения — Потемкинскую лестницу. Я никогда не мог себе представить, насколько нижние галереи оказались захламлены горючим мусором и древесиной. В средней проходит тепломагистраль. Конечно же, вся теплоизоляция труб сорвана… Здесь живут бомжи. Бомж Андрей, меня успокоил, мол, технику пожарной безопасности он знает и курит только стряхивая пепел в пепельницу. Также он утверждает, что охранник знает о его пребывании в данной галерее», — рассказал Балинский.

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