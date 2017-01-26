НЬЮ-ДЕЛИ, 26 января. /ТАСС/. Посол РФ в Индии Александр Кадакин скончался в Нью-Дели. Об этом ТАСС сообщили в посольстве РФ в Индии.

Также дипломатический источник подтвердил ТАСС, что "посол скончался сегодня в 8 утра в результате сердечной аритмии".

Александр Кадакин родился 22 июля 1949 года в Кишиневе (Молдавия). В 1972 году окончил Московский государственный институт международных отношений МИД СССР, тогда же приступил к дипломатической службе, начав работу в посольстве СССР в Индии.

В 1978—1989 годах работал в центральном аппарате МИД, а в 1989 вернулся в Индию в качестве советника-посланника.

В 1992—1997 годах возглавлял российскую дипмиссию в Непале, в 1997—1999 годах был директором Департамента лингвистического обеспечения МИД РФ. С 1999 по 2004 год Кадакин был назначен послом РФ в Индии. В 2004—2005 годах работал послом по особым поручениям МИД, с 2005 по 2009 год был послом России в Швеции. В октябре 2009 года был вновь назначен послом в Индии.

Кадакин являлся академиком Российской академии естественных наук, владел английским, хинди, румынским, урду, французским языками.

Неоднократно награждался: в 2004 году получил звание «Заслуженный работник дипломатической службы Российской Федерации ", в 2009 году был награжден Орденом Почета и в 2014 году — Орденом Дружбы.