Крепкие морозы ожидаются в Новосибирской области сегодня ночью
Столбик термометра опустится до -33 градусов.
Столбик термометра опустится до -33 градусов.
В ближайшие сутки температура воздуха в Новосибирской области вновь опустится до отметки -30 градусов по Цельсию.
Как сообщают ФГБУ «Западно-Сибирское УГМС», в течение 26 января температура будет постепенно подать до -20−22. Ночью столбик термометра опустится до -26−28, в отдельных районах области — до -33 градусов. Днем 27 января будет не так холодно — минус 15−17 градусов.
Специалисты МЧС напоминают горожанам, что в случае возникновения чрезвычайных ситуаций нужно обращаться по телефону 051.