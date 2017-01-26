Крепкие морозы ожидаются в Новосибирской области сегодня ночью

В ближайшие сутки температура воздуха в Новосибирской области вновь опустится до отметки -30 градусов по Цельсию.

Как сообщают ФГБУ «Западно-Сибирское УГМС», в течение 26 января температура будет постепенно подать до -20−22. Ночью столбик термометра опустится до -26−28, в отдельных районах области — до -33 градусов. Днем 27 января будет не так холодно — минус 15−17 градусов.

Специалисты МЧС напоминают горожанам, что в случае возникновения чрезвычайных ситуаций нужно обращаться по телефону 051.