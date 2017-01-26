Минтранс запретил водителям ездить через Ай-Петри — ГИБДД

Об этом в эфире радио «Спутник в Крыму» сообщил начальник УГИБДД МВД по РК Анатолий Борисенко.

По его словам, соответствующий приказ руководство ведомства подписало накануне. Такое решение принято из-за опасности схода лавин и нехватки техники для ликвидации ее последствий. До этого, по словам Борисенко, проезд через Ай-Петри был разрешен только автомобилям категории М-1 (транспортные средства повышенной проходимости — ред).

«В виду того, что опасность схода лавин (у нас два схода лавин было на склоне в районе Ялты, где один склон чистили более 10 дней в виду отсутствия техники), Минтрансом был подписан приказ, что категорию М-1 только можно пускать. Однако из-за того, что техники нет, внесены изменения в этот приказ — Минтрансом принято решение о запрете движения всех транспортных средств по автодороге Бахчисарай-Ялта через Ай-Петри до 1 апреля», — констатировал Борисенко.

Он уточнил, что на сегодняшний день на территории Крыма движение транспорта осуществляется без ограничений, задержек нет.

«Все дороги на территории РК проходные, обработаны. Основные перевалы: Грушевский перевал, где температура —7 градусов сегодня, мокро, обработан. Там работало и работает четыре единицы техники. На Ангарском перевале — —10, тоже работает техника, дорога обработана. По Республике и Симферополю дороги обработаны, коммунальные службы, наконец, пришли в тот режим работы, в котором должны работать», — подытожил Борисенко.