Минтранс запретил водителям ездить через Ай-Петри — ГИБДД
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 янв — РИА Новости (Крым). Министерство транспорта Республики Крым запретило до 1 апреля движение всех транспортных средств по автодороге
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 янв — РИА Новости (Крым). Министерство транспорта Республики Крым запретило до 1 апреля движение всех транспортных средств по автодороге
Об этом в эфире радио «Спутник в Крыму» сообщил начальник УГИБДД МВД по РК Анатолий Борисенко.
По его словам, соответствующий приказ руководство ведомства подписало накануне. Такое решение принято
«В виду того, что опасность схода лавин (у нас два схода лавин было на склоне в районе Ялты, где один склон чистили более 10 дней в виду отсутствия техники), Минтрансом был подписан приказ, что категорию М-1 только можно пускать. Однако
Он уточнил, что на сегодняшний день на территории Крыма движение транспорта осуществляется без ограничений, задержек нет.
«Все дороги на территории РК проходные, обработаны. Основные перевалы: Грушевский перевал, где температура —7 градусов сегодня, мокро, обработан. Там работало и работает четыре единицы техники. На Ангарском перевале — —10, тоже работает техника, дорога обработана. По Республике и Симферополю дороги обработаны, коммунальные службы, наконец, пришли в тот режим работы, в котором должны работать», — подытожил Борисенко.