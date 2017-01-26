В Волжском установят Родину-мать и подготовят снайперов
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В субботу, 28 января 2017 года, в парке «Волжский» начнется грандиозный патриотический проект: на улице Сталинградской будут работать 11 интерактивных площадок, на которых волжане и гости города «погрузятся» в атмосферу военных лет.
Организаторами мероприятий, посвященных 74-годовщине Победы советских войск под Сталинградом, выступают представители школ и детских садов города, учреждений спорта, члены общественных организаций. Начало патриотической акции — в 11.00.
На улице Сталинградской установят большой баннер с изображением главного символа региона —
На интерактивных площадках устроят патриотический квест «Сегодня мы сталинградцы!», исполнение военных песен под гармошку,
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