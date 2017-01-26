В Волжском установят Родину-мать и подготовят снайперов

В субботу, 28 января 2017 года, в парке «Волжский» начнется грандиозный патриотический проект: на улице Сталинградской будут работать 11 интерактивных площадок, на которых волжане и гости города «погрузятся» в атмосферу военных лет.

Организаторами мероприятий, посвященных 74-годовщине Победы советских войск под Сталинградом, выступают представители школ и детских садов города, учреждений спорта, члены общественных организаций. Начало патриотической акции — в 11.00.

На улице Сталинградской установят большой баннер с изображением главного символа региона — Родины-матери. По бокам разместят фотокадры из известных кинофильмов о Великой Отечественной войне.

На интерактивных площадках устроят патриотический квест «Сегодня мы сталинградцы!», исполнение военных песен под гармошку, мастер-классы по изготовлению бумажных мини-моделей самолетов и писем-треугольников, костюмированные представления и викторины. На одной из площадок будет «готовить» военных снайперов.