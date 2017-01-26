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10:41 (мск), источник: АиФ Калининград

В Калининграде обсуждают повышение тарифа на проезд до 21−22 рублей

Тариф на проезд в общественном транспорте Калининграда может быть повышен до 21−22 рублей. При этом стоимость проезда в маршрутках в Калининграде пока меняться не будет. Об этом шла речь на «круглом столе» в Калининградской областной Думе.

Тариф для муниципальной компании «КалининградГорТранс» будет устанавливать администрация города. Решение по остальным компаниям, подавшим заявку на увеличение тарифа, будет принимать служба по регулированию цен и тарифов.

«Снят вопрос о том, что тариф в разы увеличится. То есть, если он увеличится, то строго, грубо говоря, на инфляцию. То есть это насколько выросло топливо — затраты на топливо, насколько выросли затраты на запчасти, на комплектующие всякие машины и не более того», — отметил председатель комитета Думы по экономике и развитию инфраструктуры Александр Никулин.

В последний раз стоимость билетов в последний раз менялась 1 января 2015 года.

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