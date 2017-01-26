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10:32 (мск), источник: "РИА Новости" Украина

Останки писателя Александра Олеся и его супруги из Праги отправили в Киев

КИЕВ, 26 янв — РИА Новости Украина. Из Праги в Киев отправили останки украинского писателя Александра Олеся и его супруги.

Накануне в чешской столице представители украинской диаспоры отслужи панихиду, останки писателя и его супруги погрузили в микроавтобус и отправили в Украину, сообщает ТСН.

Как сообщается, перезахоронение останков знаменитого украинца пройдет в конце недели на Лукьяновском кладбище в Киеве.

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