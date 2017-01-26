Останки писателя Александра Олеся и его супруги из Праги отправили в Киев
КИЕВ, 26 янв — РИА Новости Украина. Из Праги в Киев отправили останки украинского писателя Александра Олеся и его супруги.
КИЕВ, 26 янв — РИА Новости Украина. Из Праги в Киев отправили останки украинского писателя Александра Олеся и его супруги.
Накануне в чешской столице представители украинской диаспоры отслужи панихиду, останки писателя и его супруги погрузили в микроавтобус и отправили в Украину, сообщает ТСН.
Как сообщается, перезахоронение останков знаменитого украинца пройдет в конце недели на Лукьяновском кладбище в Киеве.