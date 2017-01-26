Останки писателя Александра Олеся и его супруги из Праги отправили в Киев

Накануне в чешской столице представители украинской диаспоры отслужи панихиду, останки писателя и его супруги погрузили в микроавтобус и отправили в Украину, сообщает ТСН.

Как сообщается, перезахоронение останков знаменитого украинца пройдет в конце недели на Лукьяновском кладбище в Киеве.